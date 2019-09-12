Экспорт продукции АПК Оренбуржья вырос на 16,5% в I полугодии 2019 года

ОРЕНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) Оренбургской области вырос на 16,5% по итогам первого полугодия текущего года и составил 50,9 миллиона долларов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.
По его словам, основной объем продукции АПК, экспортируемой из Оренбуржья, составили злаки (пшеница, ячмень, рожь) – 15,8 миллиона долларов, жиры и масла животного или растительного происхождения – 15,7 миллиона долларов, корма для животных (жмыхи) – 8,6 миллиона долларов, готовые продукты из мяса, рыбы и ракообразных – 2,8 миллиона долларов и масличные семена – 1,3 миллиона долларов.
В пресс-службе уточнили, что злаковые культуры из Оренбургской области экспортировались в основном в Ирак, Иран, Италию, Киргизию, Ливан, Литву и Турцию, жиры и масла животного и растительного происхождения – в Азербайджан, Китай и Узбекистан, корма для животных – в Данию, Германию и Латвию, готовые продукты из мяса, рыбы и ракообразных – в Казахстан, Узбекистан и Киргизию.
По данным пресс-службы, по итогам прошлого года экспорт продукции АПК из Оренбуржья составил 111,1 миллиона долларов, в первом полугодии – 43,7 миллиона долларов. Основной объем экспорта пришелся на злаки – 67,1 миллиона долларов, корма для животных – 10,7 миллиона долларов, масложировую продукцию, в том числе подсолнечное масло – 9,9 миллиона долларов, готовые продукты из мяса и рыбы – 8,5 миллионов долларов.