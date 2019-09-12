Экспорт продукции АПК Оренбуржья вырос на 16,5% в I полугодии 2019 года

ОРЕНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) Оренбургской области вырос на 16,5% по итогам первого полугодия текущего года и составил 50,9 миллиона долларов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

По его словам, основной объем продукции АПК, экспортируемой из Оренбуржья, составили злаки (пшеница, ячмень, рожь) – 15,8 миллиона долларов, жиры и масла животного или растительного происхождения – 15,7 миллиона долларов, корма для животных (жмыхи) – 8,6 миллиона долларов, готовые продукты из мяса, рыбы и ракообразных – 2,8 миллиона долларов и масличные семена – 1,3 миллиона долларов.

В пресс-службе уточнили, что злаковые культуры из Оренбургской области экспортировались в основном в Ирак, Иран, Италию, Киргизию, Ливан, Литву и Турцию, жиры и масла животного и растительного происхождения – в Азербайджан, Китай и Узбекистан, корма для животных – в Данию, Германию и Латвию, готовые продукты из мяса, рыбы и ракообразных – в Казахстан, Узбекистан и Киргизию.