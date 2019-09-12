Генпрокуратура нашла зеркала заблокированного сайта "Свободной России"

Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Генпрокуратура РФ в преддверии единого дня голосования выявила 10 зеркал заблокированного в стране сайта фонда "Свободная Россия", заявил в четверг начальник правового управления ведомства Артур Завалунов.

"В преддверии последних выборов в конце августа текущего года нами были выявлены 10 зеркал ранее заблокированного сайта фонда "Свободная Россия". В связи с этим оперативно подготовлены требования об их блокировки", - сказал он на заседании в Совфеде.

Летом Минюст объявил, что американский фонд Free Russia ("Свободная Россия") включен в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной. Генпрокуратура заявила, что деятельность фонда угрожает конституционному строю РФ.