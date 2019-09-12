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РИА Новости

Генпрокуратура нашла зеркала заблокированного сайта "Свободной России"

13:37 12.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Генпрокуратура РФ в преддверии единого дня голосования выявила 10 зеркал заблокированного в стране сайта фонда "Свободная Россия", заявил в четверг начальник правового управления ведомства Артур Завалунов.
"В преддверии последних выборов в конце августа текущего года нами были выявлены 10 зеркал ранее заблокированного сайта фонда "Свободная Россия". В связи с этим оперативно подготовлены требования об их блокировки", - сказал он на заседании в Совфеде.
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Летом Минюст объявил, что американский фонд Free Russia ("Свободная Россия") включен в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной. Генпрокуратура заявила, что деятельность фонда угрожает конституционному строю РФ.
На сайте Free Russia Foundation сообщается, что негосударственный фонд был создан в Вашингтоне в 2014 году группой российских эмигрантов. Председателем совета директоров является бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Крамер.
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