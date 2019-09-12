Лукашенко призвал не позволить "расшатать" Белоруссию в период выборов

МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил чиновников, что нельзя допустить попыток "расшатать страну" в период парламентских выборов.
Выборы в верхнюю палату парламента (Совет республики) назначены на 7 ноября, в нижнюю палату парламента (Палату представителей) – на 17 ноября.
"Хочу, чтобы вы были на чеку и знали, что мы не можем позволить расшатать страну. Кому это хочется сделать, вы знаете", - сказал Лукашенко в четверг в Минске во время согласования назначений руководителей местных органов власти. Слова Лукашенко приводит официальный сайт президента Белоруссии.
Он подчеркнул, что парламентские выборы являются репетицией президентских, которые должны пройти в будущем году.
"В политике, я уже сказал, мы начали сдавать экзамен. Сегодняшняя предвыборная вакханалия, иначе ее не назовешь, перед парламентскими выборами говорит о том, что это просто репетиция президентских выборов. Нам постараются не позволить спокойно пройти эти периоды. А мы должны провести так, как положено", - сказал Лукашенко.
Глава государства обратил внимание, что если во время парламентской кампании будут критиковать и наносить удары по каким-то людям, баллотирующимся в парламент, то это будут удары с дальним прицелом - по президенту. "Так и происходит сейчас. Порой бьют незаслуженно, непорядочно, нечестно, прицеливаясь в президента. Я к этому готов", - сказал он.