Лукашенко призвал не позволить "расшатать" Белоруссию в период выборов

"В политике, я уже сказал, мы начали сдавать экзамен. Сегодняшняя предвыборная вакханалия, иначе ее не назовешь, перед парламентскими выборами говорит о том, что это просто репетиция президентских выборов. Нам постараются не позволить спокойно пройти эти периоды. А мы должны провести так, как положено", - сказал Лукашенко.