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РИА Новости

Лукашенко призвал не позволить "расшатать" Белоруссию в период выборов

13:33 12.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил чиновников, что нельзя допустить попыток "расшатать страну" в период парламентских выборов.
Выборы в верхнюю палату парламента (Совет республики) назначены на 7 ноября, в нижнюю палату парламента (Палату представителей) – на 17 ноября.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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"Хочу, чтобы вы были на чеку и знали, что мы не можем позволить расшатать страну. Кому это хочется сделать, вы знаете", - сказал Лукашенко в четверг в Минске во время согласования назначений руководителей местных органов власти. Слова Лукашенко приводит официальный сайт президента Белоруссии.
Он подчеркнул, что парламентские выборы являются репетицией президентских, которые должны пройти в будущем году.
"В политике, я уже сказал, мы начали сдавать экзамен. Сегодняшняя предвыборная вакханалия, иначе ее не назовешь, перед парламентскими выборами говорит о том, что это просто репетиция президентских выборов. Нам постараются не позволить спокойно пройти эти периоды. А мы должны провести так, как положено", - сказал Лукашенко.
Глава государства обратил внимание, что если во время парламентской кампании будут критиковать и наносить удары по каким-то людям, баллотирующимся в парламент, то это будут удары с дальним прицелом - по президенту. "Так и происходит сейчас. Порой бьют незаслуженно, непорядочно, нечестно, прицеливаясь в президента. Я к этому готов", - сказал он.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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