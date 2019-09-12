Госдума ввела дополнительные налоговые льготы для садоводческих товариществ

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Госдума приняла закон, освобождающий от налога на прибыль доходы садоводческих и огороднических товариществ, получаемые в виде платы от собственников садовых или огородных земельных участков, не являющимися их членами.
Документ освобождает от налога на прибыль доходы в виде платы таких лиц за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах садоводства или огородничества, а также за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом.
Закон должен вступить в силу через месяц после его официального опубликования, а соответствующая льгота распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
В настоящее время ведение садоводства или огородничества на садовых или огородных земельных участках, расположенных в границах товарищества, возможно без членства в нем, то есть в индивидуальном порядке. Такие лица обязаны вносить плату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за ремонт и так далее. Причем ежегодный размер этой платы равен суммарному ежегодному размеру целевых и членских взносов члена садоводческого или огороднического товарищества. При этом взносы членов таких товариществ не учитываются при определении их налоговой базы по налогу на прибыль.