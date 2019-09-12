Госдума приняла закон об освобождении матпомощи студентам от НДФЛ

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Госдума приняла закон об освобождении студентов и аспирантов от подоходного налога при получении материальной помощи от образовательных учреждений.

Документ, инициированный группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, освобождает от обложения НДФЛ материальную помощь в пределах 4 тысяч рублей в год, которую выплачивают студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам, ассистентам-стажерам организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам.

Яровая в четверг напомнила журналистам, что материальная помощь – это особая выплата, связанная с трудной жизненной ситуацией. Поэтому очень важно, чтобы такая помощь дошла до человека, который нуждается в ней, в полном объеме, считает она. "Такие решения, практически значимые, сегодня ожидаются людьми. Они сегодня являются знаком качества работы парламента", - заявила вице-спикер.

Закон призван устранить правовую несправедливость в отношении наиболее социально незащищенных категорий студентов и аспирантов - тех, кому профучилища и вузы выделяют помощь, как нуждающимся, пояснял ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Сейчас эти выплаты, в отличие от остальных стипендий или материальной помощи, которую работодатели ежегодно платят нуждающимся работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту, облагаются налогом, напоминал он.