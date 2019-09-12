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РИА Новости

Госдума приняла закон об освобождении матпомощи студентам от НДФЛ

13:27 12.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Госдума приняла закон об освобождении студентов и аспирантов от подоходного налога при получении материальной помощи от образовательных учреждений.
Документ, инициированный группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, освобождает от обложения НДФЛ материальную помощь в пределах 4 тысяч рублей в год, которую выплачивают студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам, ассистентам-стажерам организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам.
Яровая в четверг напомнила журналистам, что материальная помощь – это особая выплата, связанная с трудной жизненной ситуацией. Поэтому очень важно, чтобы такая помощь дошла до человека, который нуждается в ней, в полном объеме, считает она. "Такие решения, практически значимые, сегодня ожидаются людьми. Они сегодня являются знаком качества работы парламента", - заявила вице-спикер.
Закон призван устранить правовую несправедливость в отношении наиболее социально незащищенных категорий студентов и аспирантов - тех, кому профучилища и вузы выделяют помощь, как нуждающимся, пояснял ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Сейчас эти выплаты, в отличие от остальных стипендий или материальной помощи, которую работодатели ежегодно платят нуждающимся работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту, облагаются налогом, напоминал он.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
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