Медведев отметил проблему актуальности научных журналов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Журналы, в которых публикуются российские ученые, должны быть настоящими и проверенными, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Очень часто эти журналы создаются для того, чтобы в них провести несколько публикаций, а потом они умирают", — сказал он на заседании правительства.
Премьер отметил, что в четверг правительство рассматривает вопрос выделения средств из резерва на реализацию ФЦП "Исследования по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса".
Общий объем ее финансирования в этом году составит почти 22,5 миллиарда рублей.
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По словам Медведева, основная цель программы — создание конкурентоспособного сектора прикладных научных исследований и разработок.
"По результатам работы мы будем судить и о том, как растет число молодых исследователей, увеличение количества патентных заявок и научных публикаций в ведущих журналах", — подчеркнул глава правительства.
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