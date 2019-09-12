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РИА Новости

Медведев отметил проблему актуальности научных журналов

13:27 12.09.2019 (обновлено: 15:00 12.09.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Журналы, в которых публикуются российские ученые, должны быть настоящими и проверенными, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Очень часто эти журналы создаются для того, чтобы в них провести несколько публикаций, а потом они умирают", — сказал он на заседании правительства.
Премьер отметил, что в четверг правительство рассматривает вопрос выделения средств из резерва на реализацию ФЦП "Исследования по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса".
Общий объем ее финансирования в этом году составит почти 22,5 миллиарда рублей.
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По словам Медведева, основная цель программы — создание конкурентоспособного сектора прикладных научных исследований и разработок.
"По результатам работы мы будем судить и о том, как растет число молодых исследователей, увеличение количества патентных заявок и научных публикаций в ведущих журналах", — подчеркнул глава правительства.
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