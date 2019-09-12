На Алтае следователи проверят данные об истязании детей в опекунской семье

БАРНАУЛ, 12 сен - РИА Новости. Следователи Алтайского края проводят доследственную проверку информации об избиениях в семье, где под опекой находятся трое детей, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ (СКР).
По предварительным данным, инцидент зафиксирован в одном из сел Залесовского района.
"Женщина, у которой под опекой находятся трое детей, систематически на протяжении длительного времени истязала брата и сестру 2006 и 2007 года рождения. При этом опекун использовала незначительные поводы для наказания детей", - говорится в сообщении.
Дети изъяты из семьи. В ходе доследственной проверки будет дана оценка не только действиям опекуна, но и сотрудников органов опеки и попечительства.