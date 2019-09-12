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РИА Новости

ЦИК хочет уточнить правила направления наблюдателей на участки на выборах

13:17 12.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредварительные результаты выборов в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Предварительные результаты выборов в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Предварительные результаты выборов в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Члены ЦИК предлагают уточнить правила направления наблюдателей на избирательные участки в день выборов, внеся при необходимости изменения в законодательство, чтобы избежать двойных толкований и не создавать риски для безопасности избирателей.
Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявлял, что обнаруженные в штабе оппозиционера Алексея Навального незаполненные бланки для направления наблюдателей на избирательные участки в день голосования, предоставленные партией КПРФ, свидетельствуют о нарушении закона.
"Наверное, ЦИК есть необходимость проанализировать последние три-четыре избирательные кампании и все-таки внести в наши нормативные акты, а может быть предложить и законодателям посмотреть на закон с другой стороны и оценить ситуацию таким образом, чтобы мы не создавали условия, при которых безопасность людей, приходящих на избирательные участки, ставится в ситуацию, когда возникают определенные риски", - сказал Булаев на заседании ЦИК в четверг.
Он добавил, что участие в избирательной кампании наблюдателей, которые не имеют на это право, неправомерно.
Бюллетень на избирательном участке
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С Булаевым согласился и член ЦИК Антон Лопатин.
"Я хотел поддержать тот тезис, который вы сказали, что нам действительно нужно посмотреть наши подзаконные акты ЦИК и внести соответствующие поправки на предмет того, что избирательная документация в части направления избирателей, там должно быть четко написано, не должно быть каких-то двойных толкований. Мне кажется, эта тема достойна того, чтобы просить законодателей эту тему в том числе учесть в законе", - сказал Лопатин.
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