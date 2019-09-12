ЦИК хочет уточнить правила направления наблюдателей на участки на выборах

Предварительные результаты выборов в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

Предварительные результаты выборов в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Члены ЦИК предлагают уточнить правила направления наблюдателей на избирательные участки в день выборов, внеся при необходимости изменения в законодательство, чтобы избежать двойных толкований и не создавать риски для безопасности избирателей.

Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявлял, что обнаруженные в штабе оппозиционера Алексея Навального незаполненные бланки для направления наблюдателей на избирательные участки в день голосования, предоставленные партией КПРФ, свидетельствуют о нарушении закона.

"Наверное, ЦИК есть необходимость проанализировать последние три-четыре избирательные кампании и все-таки внести в наши нормативные акты, а может быть предложить и законодателям посмотреть на закон с другой стороны и оценить ситуацию таким образом, чтобы мы не создавали условия, при которых безопасность людей, приходящих на избирательные участки, ставится в ситуацию, когда возникают определенные риски", - сказал Булаев на заседании ЦИК в четверг.

Он добавил, что участие в избирательной кампании наблюдателей, которые не имеют на это право, неправомерно.

С Булаевым согласился и член ЦИК Антон Лопатин.