В Генпрокуратуре рассказали о последствиях принятия закона о фейках

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Закон о запрете распространения недостоверной значимой информации не стал, как того некоторые опасались, инструментом цензуры: с начала его действия в 2019 году прокуроры направили в Роскомнадзор всего девять требований о блокировке такой информации, сообщает Генпрокуратура РФ.
Президент России Владимир Путин в марте текущего года подписал законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству.
Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что надзорное ведомство с 29 марта, когда вступили в силу эти поправки, подготовила 9 требований в Роскомнадзор о блокировке недостоверной информации различного плана.
"Многие общественники и представители журналистского сообщества говорили, что это приведет к цензуре, что это будет такая дубина в руках в руках госорганов, чтобы убирать неудобные ресурсы. Но мы одни из главных действующих лиц в этой структуре, и за все время только 9 таких требований было направлено. Понятно, что это капля в море", - сказал Куренной на официальном интернет-канале ведомства "Эфир".