В Генпрокуратуре рассказали о последствиях принятия закона о фейках

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Закон о запрете распространения недостоверной значимой информации не стал, как того некоторые опасались, инструментом цензуры: с начала его действия в 2019 году прокуроры направили в Роскомнадзор всего девять требований о блокировке такой информации, сообщает Генпрокуратура РФ.