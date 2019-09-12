ООН впервые с февраля доставила гумпомощь в лагерь "Рукбан"

ДАМАСК, 12 сен – РИА Новости. ООН заявила в четверг об успешной доставке гуманитарной помощи в сирийский лагерь беженцев Рукбан на юго-востоке страны впервые с февраля.

Согласно полученному РИА Новости заявлению пресс-службы отделения ООН в Сирии, организация совместно с Сирийским Красным Полумесяцем (SARC) осуществила операцию с 6 по 11 сентября, раздав продуктовые наборы около 15 тысячам жителей лагеря.

Колонна гумпомощи состояла из 22 грузовиков, отметила организация. "ООН и SARC в третий раз доставили гумпомощь в лагерь: первая операция состоялась в ноябре 2018 года, вторая – в феврале 2019 года", - сообщается в релизе.

Исполняющая обязанности гуманитарного координатора ООН в Сирии Коринн Флейшер также сообщила, что половина жителей лагеря – дети. Согласно пресс-релизу, с февраля лагерь покинули около 18 тысяч человек – более половины его жителей. ООН отметила, что будет и далее помогать тем, кто намерен покинуть лагерь.