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РИА Новости
Война в Сирии

ООН впервые с февраля доставила гумпомощь в лагерь "Рукбан"

13:15 12.09.2019
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© AP Photo / Raad AdaylehИорданский военнослужащий возле лагеря беженцев Эр-Рукбан
Иорданский военнослужащий возле лагеря беженцев Эр-Рукбан
© AP Photo / Raad Adayleh
Иорданский военнослужащий возле лагеря беженцев Эр-Рукбан. Архивное фото
ДАМАСК, 12 сен – РИА Новости. ООН заявила в четверг об успешной доставке гуманитарной помощи в сирийский лагерь беженцев Рукбан на юго-востоке страны впервые с февраля.
Согласно полученному РИА Новости заявлению пресс-службы отделения ООН в Сирии, организация совместно с Сирийским Красным Полумесяцем (SARC) осуществила операцию с 6 по 11 сентября, раздав продуктовые наборы около 15 тысячам жителей лагеря.
Колонна гумпомощи состояла из 22 грузовиков, отметила организация. "ООН и SARC в третий раз доставили гумпомощь в лагерь: первая операция состоялась в ноябре 2018 года, вторая – в феврале 2019 года", - сообщается в релизе.
Исполняющая обязанности гуманитарного координатора ООН в Сирии Коринн Флейшер также сообщила, что половина жителей лагеря – дети. Согласно пресс-релизу, с февраля лагерь покинули около 18 тысяч человек – более половины его жителей. ООН отметила, что будет и далее помогать тем, кто намерен покинуть лагерь.
В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. Рукбан находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
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