Мединский поздравил Спивакова с юбилеем

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил с 75-летним юбилеем народного артиста СССР Владимира Спивакова, отметив разносторонний талант музыканта и его преподавательскую деятельность.
"Человек разностороннего дарования — незаурядный скрипач, яркий дирижер, авторитетный педагог — Вы добились признания как один из выдающихся музыкальных корифеев современности. Вы виртуозно и гармонично управляете оркестром, блестящим выступлениям которого всегда сопутствует грандиозный успех. За всеобщей популярностью, любовью многочисленных поклонников и признанием коллег стоит колоссальная работоспособность, высокий профессионализм и беззаветная преданность искусству", - говорится в поздравительной телеграмме.
Министр также отметил преподавательскую деятельность дирижера.
"Вы активно занимаетесь преподавательской деятельностью, щедро делясь своим талантом и уникальным опытом с молодыми исполнителями. Особо стоит отметить, что Вы не только прославляете отечественную школу музыкального образования на всемирно известных площадках, но и продолжаете обогащать ее великие традиции", - подчеркнул Мединский.