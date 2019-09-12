Мединский поздравил Спивакова с юбилеем

"Человек разностороннего дарования — незаурядный скрипач, яркий дирижер, авторитетный педагог — Вы добились признания как один из выдающихся музыкальных корифеев современности. Вы виртуозно и гармонично управляете оркестром, блестящим выступлениям которого всегда сопутствует грандиозный успех. За всеобщей популярностью, любовью многочисленных поклонников и признанием коллег стоит колоссальная работоспособность, высокий профессионализм и беззаветная преданность искусству", - говорится в поздравительной телеграмме.