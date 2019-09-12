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РИА Новости
Культура

Мединский поздравил Спивакова с юбилеем

13:13 12.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДирижер Владимир Спиваков
Дирижер Владимир Спиваков
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Дирижер Владимир Спиваков. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил с 75-летним юбилеем народного артиста СССР Владимира Спивакова, отметив разносторонний талант музыканта и его преподавательскую деятельность.
"Человек разностороннего дарования — незаурядный скрипач, яркий дирижер, авторитетный педагог — Вы добились признания как один из выдающихся музыкальных корифеев современности. Вы виртуозно и гармонично управляете оркестром, блестящим выступлениям которого всегда сопутствует грандиозный успех. За всеобщей популярностью, любовью многочисленных поклонников и признанием коллег стоит колоссальная работоспособность, высокий профессионализм и беззаветная преданность искусству", - говорится в поздравительной телеграмме.
Министр также отметил преподавательскую деятельность дирижера.
"Вы активно занимаетесь преподавательской деятельностью, щедро делясь своим талантом и уникальным опытом с молодыми исполнителями. Особо стоит отметить, что Вы не только прославляете отечественную школу музыкального образования на всемирно известных площадках, но и продолжаете обогащать ее великие традиции", - подчеркнул Мединский.
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