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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Посол США в Москве посетил панихиду по жертвам терактов 11 сентября

13:12 12.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман посетил заупокойное богослужение по жертвам терактов 11 сентября в столичном храме святой великомученицы Екатерины на Всполье - представительстве Православной церкви в Америке (ПЦА), сообщает сайт Русской православной церкви.
Божественную литургию и панихиду на английском и церковнославянском языках совершил настоятель храма, представитель ПЦА при патриархе Московском и всея Руси протоиерей Даниил Андреюк.
По словам священника, в этот день чтут память и тех, кто погиб в США от рук террористов 11 сентября 2001 года, и всех жертв международного терроризма, а также тех, кто отдал свою жизнь ради спасения пострадавших в терактах - пожарных, врачей, полицейских.
В свою очередь Хантсман выразил признательность за то, что в храме святой Екатерины возносятся молитвы о погибших в результате терактов 11 сентября, а также поблагодарил коллег по дипломатическому корпусу за усилия по укреплению мирных отношений между странами.
Коснувшись трагических событий 18-летней давности, Хантсман отметил, что в те дни люди во всем мире, в том числе в России, раскрыв сердца, выражали свою любовь и сострадание народу Америки. "Мы никогда не должны забывать о трагедии, которая произошла 18 лет назад, но мы не можем забыть и о том, что за ней последовало, как пали барьеры между гражданами разных стран", - сказал глава американского диппредставительства.
В заключение память погибших почтили 11-ю ударами колокола на звоннице, установленной за алтарем храма.
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Религия и мировоззрениеДжон ХантсманСШАрелигия
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