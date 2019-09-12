Посол США в Москве посетил панихиду по жертвам терактов 11 сентября

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман посетил заупокойное богослужение по жертвам терактов 11 сентября в столичном храме святой великомученицы Екатерины на Всполье - представительстве Православной церкви в Америке (ПЦА), сообщает сайт Русской православной церкви.

Божественную литургию и панихиду на английском и церковнославянском языках совершил настоятель храма, представитель ПЦА при патриархе Московском и всея Руси протоиерей Даниил Андреюк.

По словам священника, в этот день чтут память и тех, кто погиб в США от рук террористов 11 сентября 2001 года, и всех жертв международного терроризма, а также тех, кто отдал свою жизнь ради спасения пострадавших в терактах - пожарных, врачей, полицейских.

В свою очередь Хантсман выразил признательность за то, что в храме святой Екатерины возносятся молитвы о погибших в результате терактов 11 сентября, а также поблагодарил коллег по дипломатическому корпусу за усилия по укреплению мирных отношений между странами.

Коснувшись трагических событий 18-летней давности, Хантсман отметил, что в те дни люди во всем мире, в том числе в России, раскрыв сердца, выражали свою любовь и сострадание народу Америки. "Мы никогда не должны забывать о трагедии, которая произошла 18 лет назад, но мы не можем забыть и о том, что за ней последовало, как пали барьеры между гражданами разных стран", - сказал глава американского диппредставительства.