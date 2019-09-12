ЕР получила большинство мандатов на муниципальных выборах в Подмосковье

"В результате полностью 100% подведенных результатов в системе ГАС "Выборы" мы с вами 584 мандата распределили следующим образом: "Единая Россия" набрала 309 мандатов, КПРФ - 88 мандатов, партия ЛДПР - 34 мандата, "Справедливая Россия" получила 60 мандатов, самовыдвиженцы получили 65 мандатов и иные политические партии непарламентские получили 28 мандатов", - сказал Березкин на часе правительства Московской области.

Ранее сообщалось, что явка в единый день голосования в Московской области составила 23,63% – это более 482,8 тысячи избирателей.

В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня прошли в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.