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РИА Новости
Единый день голосования

ЕР получила большинство мандатов на муниципальных выборах в Подмосковье

13:07 12.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Работа информационного центра ЦИК РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. "Единая Россия" получила более 300 мандатов по итогам муниципальных выборов в Московской области, заявил глава Мособлизбиркома Илья Березкин.
"В результате полностью 100% подведенных результатов в системе ГАС "Выборы" мы с вами 584 мандата распределили следующим образом: "Единая Россия" набрала 309 мандатов, КПРФ - 88 мандатов, партия ЛДПР - 34 мандата, "Справедливая Россия" получила 60 мандатов, самовыдвиженцы получили 65 мандатов и иные политические партии непарламентские получили 28 мандатов", - сказал Березкин на часе правительства Московской области.
Ранее сообщалось, что явка в единый день голосования в Московской области составила 23,63% – это более 482,8 тысячи избирателей.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня прошли в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Избиратель в единый день голосования
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