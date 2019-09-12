В Тюменской области дополнительно создадут 3,7 тысячи площадок сбора ТКО

"В населенных пунктах региона уже создано 5,7 тысячи контейнерных площадок. Работы по созданию дополнительных мощностей будут закончены до конца 2020 года. Региональный оператор совместно с органами местного самоуправления определил потребности в контейнерном парке", -сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на сегодняшний день региональный оператор эксплуатирует мусоросортировочный завод в Тюмени мощностью 350 тысяч тонн отходов в год. В следующем году начнут сортировку заводы в Тобольске и Ишиме. Для улучшения логистики транспортировки будет построена мусороперегрузочная станция мощностью 25 тысяч тонн отходов в год. Суммарная мощность всех объектов составит не менее 415 тысяч тонн отходов в год, что полностью обеспечит сортировку всех ТКО в регионе.