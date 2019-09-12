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РИА Новости
Тюменская область

В Тюменской области дополнительно создадут 3,7 тысячи площадок сбора ТКО

13:05 12.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЖестяные банки
Жестяные банки
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЮМЕНЬ, 12 сен – РИА Новости. Правительство Тюменской области выделило около 290 миллионов рублей из регионального бюджета на создание 3,7 тысячи дополнительных контейнерных площадок для сбора мусора, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В населенных пунктах региона уже создано 5,7 тысячи контейнерных площадок. Работы по созданию дополнительных мощностей будут закончены до конца 2020 года. Региональный оператор совместно с органами местного самоуправления определил потребности в контейнерном парке", -сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на сегодняшний день региональный оператор эксплуатирует мусоросортировочный завод в Тюмени мощностью 350 тысяч тонн отходов в год. В следующем году начнут сортировку заводы в Тобольске и Ишиме. Для улучшения логистики транспортировки будет построена мусороперегрузочная станция мощностью 25 тысяч тонн отходов в год. Суммарная мощность всех объектов составит не менее 415 тысяч тонн отходов в год, что полностью обеспечит сортировку всех ТКО в регионе.
"Задача регионального оператора в области – в соответствии со схемой потоков отходов направить на мусоросортировочные заводы все образованные в населенных пунктах области ТКО. Наша цель – максимально помочь собрать все ТКО, средства регионального бюджета на это предусмотрены", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
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Тюменская областьАлександр МоорТюменская областьЭкономика
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