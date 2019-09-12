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РИА Новости

В Тюменской области в лесу нашли тело мужчины

13:02 12.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛес
Лес
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лес. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Тело мужчины, который мог стать жертвой медведя, обнаружено в среду в лесу вблизи озера Кривое Уватского района Тюменской области, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
"В лесном массиве вблизи озера Кривое Уватского района обнаружено тело 55-летнего тоболяка с множественными рваными ранами. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, мужчина приехал на озеро для сбора ягод и грибов, где проживал в охотничьем домике. С 9 сентября мужчина перестал отвечать на мобильный телефон и был объявлен в розыск как без вести пропавший. Тело погибшего обнаружили сотрудники полиции. Предположительно, раны мужчине причинил медведь.
В настоящее время следствие устанавливает причины и обстоятельства произошедшего, уточняет СУСК.
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