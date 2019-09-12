В Тюменской области в лесу нашли тело мужчины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Тело мужчины, который мог стать жертвой медведя, обнаружено в среду в лесу вблизи озера Кривое Уватского района Тюменской области, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.

"В лесном массиве вблизи озера Кривое Уватского района обнаружено тело 55-летнего тоболяка с множественными рваными ранами. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина приехал на озеро для сбора ягод и грибов, где проживал в охотничьем домике. С 9 сентября мужчина перестал отвечать на мобильный телефон и был объявлен в розыск как без вести пропавший. Тело погибшего обнаружили сотрудники полиции. Предположительно, раны мужчине причинил медведь.