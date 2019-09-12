В Белоруссии наблюдателям не покажут бюллетени при подсчете голосов

МИНСК, 12 сен – РИА Новости. Члены избирательных комиссий при подсчете голосов на парламентских выборах в Белоруссии не будут показывать наблюдателям каждый бюллетень, как того хочет БДИПЧ ОБСЕ, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством республики, заявила в четверг глава Центризбиркома Лидия Ермошина.

Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ неоднократно критиковало процедуру подсчета голосов на выборах в Белоруссии, высказывало пожелание сделать ее более прозрачной за счет публичной демонстрации присутствующим на участниках для голосования наблюдателям. При этом Ермошина говорила, что избирательное законодательство страны с учетом рекомендаций БДИПЧ менять пока не планируется.

"Вот тогда, когда они (участники мониторинга – ред.) стоят и наблюдают, значит, они и видят (процесс подсчета голосов – ред.). Ничего другого не будет. Отдельная демонстрация каждого бюллетеня осуществляться не будет, для этого нужно вносить изменения в закон", - заявила Ермошина журналистам.

Она также добавила, что оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ, которая ранее работала в Белоруссии, рекомендовала организации направить на парламентские выборы в Белоруссию 30 долгосрочных и 400 краткосрочных наблюдателей. "Когда они приедут, пока уведомления не было", - отметила глава ЦИК.