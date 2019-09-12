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РИА Новости

В Белоруссии наблюдателям не покажут бюллетени при подсчете голосов

13:00 12.09.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкВыборы в Белоруссии
Выборы в Белоруссии
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Выборы в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 12 сен – РИА Новости. Члены избирательных комиссий при подсчете голосов на парламентских выборах в Белоруссии не будут показывать наблюдателям каждый бюллетень, как того хочет БДИПЧ ОБСЕ, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством республики, заявила в четверг глава Центризбиркома Лидия Ермошина.
Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ неоднократно критиковало процедуру подсчета голосов на выборах в Белоруссии, высказывало пожелание сделать ее более прозрачной за счет публичной демонстрации присутствующим на участниках для голосования наблюдателям. При этом Ермошина говорила, что избирательное законодательство страны с учетом рекомендаций БДИПЧ менять пока не планируется.
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"Вот тогда, когда они (участники мониторинга – ред.) стоят и наблюдают, значит, они и видят (процесс подсчета голосов – ред.). Ничего другого не будет. Отдельная демонстрация каждого бюллетеня осуществляться не будет, для этого нужно вносить изменения в закон", - заявила Ермошина журналистам.
Она также добавила, что оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ, которая ранее работала в Белоруссии, рекомендовала организации направить на парламентские выборы в Белоруссию 30 долгосрочных и 400 краткосрочных наблюдателей. "Когда они приедут, пока уведомления не было", - отметила глава ЦИК.
Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии (Палату представителей) назначены на 17 ноября. Ранее глава ЦИК Белоруссии отмечала, что Минск направил приглашения для мониторинга выборов в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Исполком СНГ и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Глава МИД республики Владимир Макей сообщил, что Минск готов к открытому сотрудничеству с международными наблюдателями в ходе парламентской кампании. В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие выборы пройдут в строгом соответствии с национальным законодательством и мировыми стандартами.
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