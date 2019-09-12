Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T12:56Z
https://ria.ru/20190912/1558607131.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/138177/00/1381770039_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_1aa84b3aecb715c0b96f530328d8261b.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Подмосковье занимает второе место по объемам кредитования МСП

12:56 12.09.2019
70
© Fotolia / kegfireКредитная карта и интернет
Кредитная карта и интернет
© Fotolia / kegfire
КРАСНОГОРСК, 12 сен — РИА Новости. Московская область по итогам первого полугодия 2019 года занимает второе место в России по объемам льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций региона.
Согласно программе поддержки представителей малого и среднего бизнеса, предпприниматели могут получить кредит по льготной ставке 8,5% от уполномоченных банков на инвестиционные цели до 1 миллиарда рублей на срок до 10 лет, и на оборотные цели - до 100 миллионов рублей на срок до 3 лет.

"Московская область заняла второе место в сфере льготного кредитования предприятиям малого и среднего бизнеса по итогам первого полугодия 2019 года. Общий объем предоставленных кредитов составил 5, 177 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба главу ведомства Вадима Хромова.

Возглавляет рейтинг Нижегородская область, третье место заняла Москва.
По его словам предприятия, работающие на приоритетных направлениях, также могут воспользоваться микрозаймом по ставке 7,25% от областного фонда микрофинансирования. Приоритетом на минимальную ставку будут пользоваться предприниматели особых экономических зон.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская областьЭкономика
Рекомендуем
Выезд из Петербурга в Кудрово.
Первый этап подготовки строительства развязки в Кудрово успешно завершен
РИА
Новости
Жестяные банки
В Тюменской области дополнительно создадут 3,7 тысячи площадок сбора ТКО
Ремонт фасадов домов в Омске
Ремонт фасадов домов в Омске закончат к форуму России и Казахстана
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили калужский опыт по созданию комфортной бизнес-среды
Лента
новостей
Знак процента
Тюменские власти направят 50 млн рублей на субсидирование лизинга
Строительство дороги
Кубань досрочно завершила основные работы по автодорожному нацпроекту
Остров Феникс, расположенный к югу от острова Хайнань в Китае
В Москве прошла презентация туристических и культурных возможностей Хайнаня
Дом правительства Московской области
Подмосковные власти поддержат 54 представителей МСП
Уборка урожая пшеницы
Экспорт продукции АПК Оренбуржья вырос на 16,5% в I полугодии 2019 года
Американские доллары
Объем иностранных инвестиций в Москву превысил 238 млрд долларов
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края обсудил на Госсовете развитие экспорта
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Медведев рассказал, когда восстановят инфраструктуру Иркутской области
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
На ликвидацию последствий паводков в Приангарье выделили 18 млрд рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Минфин США не исключил выпуска облигаций со сроком погашения 50 и 100 лет
01:44Супрун заподозрила у Зеленского раздвоение личности
01:32Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном до конца года
01:29Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
Лента новостейМолния