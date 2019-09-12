Подмосковье занимает второе место по объемам кредитования МСП

КРАСНОГОРСК, 12 сен — РИА Новости. Московская область по итогам первого полугодия 2019 года занимает второе место в России по объемам льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций региона.
Согласно программе поддержки представителей малого и среднего бизнеса, предпприниматели могут получить кредит по льготной ставке 8,5% от уполномоченных банков на инвестиционные цели до 1 миллиарда рублей на срок до 10 лет, и на оборотные цели - до 100 миллионов рублей на срок до 3 лет.
"Московская область заняла второе место в сфере льготного кредитования предприятиям малого и среднего бизнеса по итогам первого полугодия 2019 года. Общий объем предоставленных кредитов составил 5, 177 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба главу ведомства Вадима Хромова.
Возглавляет рейтинг Нижегородская область, третье место заняла Москва.
По его словам предприятия, работающие на приоритетных направлениях, также могут воспользоваться микрозаймом по ставке 7,25% от областного фонда микрофинансирования. Приоритетом на минимальную ставку будут пользоваться предприниматели особых экономических зон.