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РИА Новости

Россия будет работать на стабилизацию отношений с США, заявили в МИД

12:53 12.09.2019 (обновлено: 13:12 12.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия будет работать на стабилизацию отношений с США вне зависимости от кадрового состава американской администрации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы будем работать на стабилизацию, независимо от кадрового состава администрации, независимо от того, чем закончатся выборы будущего года. В никакие выборные процессы мы никогда не вмешиваемся, у нас и в мыслях нет и не могло быть ничего такого", - сказал Рябков журналистам.
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"Странно, что американцы никак не могут этого понять: они настолько погружены в собственные внутриполитические разборки, что даже элементы здравого смысла в их общественно-политическую дискуссию и в их медийную среду с трудом проникают. Но мы будем стараться, чтобы этих элементов здравого смысла было больше", - добавил он.
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Сергей РябковРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Стабилизацию отношений с США обеспечит исключительно военный паритет.
12 сентября, 12:55
sizif8
900003
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