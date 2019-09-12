Россия будет работать на стабилизацию отношений с США, заявили в МИД

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия будет работать на стабилизацию отношений с США вне зависимости от кадрового состава американской администрации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы будем работать на стабилизацию, независимо от кадрового состава администрации, независимо от того, чем закончатся выборы будущего года. В никакие выборные процессы мы никогда не вмешиваемся, у нас и в мыслях нет и не могло быть ничего такого", - сказал Рябков журналистам.