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РИА Новости

Защита Кочаряна выразила сомнения в беспристрастности судьи

12:52 12.09.2019
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© Sputnik / Арам НерсесянРоберт Кочарян в суде
Роберт Кочарян в суде
© Sputnik / Арам Нерсесян
Роберт Кочарян в суде
ЕРЕВАН, 12 сен – РИА Новости. Защита бывшего президента Армении Роберта Кочаряна сомневается в беспристрастности судьи Анны Данибекян, но не будет требовать от нее взять самоотвод, заявил на заседании суда адвокат бывшего главы государства Айк Алумян.
"У нас есть факты, которые дают нам основания сомневаться в вашей беспристрастности. Но мы не будет просить вас взять самоотвод, так как на этом заседании должен рассматриваться вопрос меры пресечения (Кочаряна – ред.). Мы не хотим, чтобы наше ходатайство мешало рассмотрению этого вопроса", - сказал Алумян.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.
Сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна у здания суда общей юрисдикции в Ереване
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