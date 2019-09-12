При взрыве около базы в Кабуле погибли четыре бойца спецназа

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Четверо представителей афганского спецназа погибли, трое получили ранения в результате взрыва около базы в Кабуле, сообщает телеканал Четверо представителей афганского спецназа погибли, трое получили ранения в результате взрыва около базы в Кабуле, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство внутренних дел.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел рядом с территорией базы спецназа Афганистана в Кабуле. Поступали сообщения о том, что рядом с базой слышна стрельба. Согласно заявлению МВД, взрывное устройство привел в действие смертник, после взрыва столкновений около базы не было.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.