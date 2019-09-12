Булаев заявил, что не понял идею общих избирательных фондах для кандидатов

Член ЦИК Николай Булаев во время подведения предварительных итогов единого дня голосования. 11 сентября 2017

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что пока не понимает, как может быть реализовано предложение главы СПЧ Михаила Федотова об общих избирательных фондах для финансирования предвыборных кампаний кандидатов.

Ранее Федотов в интервью газете "Известия" предложил создавать общие избирательные фонды для финансирования предвыборных кампаний всех кандидатов.

"В той редакции, в которой я прочитал это заявление в интернете, я его пока не понимаю", - сказал Булаев журналистам.