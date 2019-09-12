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РИА Новости

Булаев заявил, что не понял идею общих избирательных фондах для кандидатов

12:49 12.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен ЦИК Николай Булаев во время подведения предварительных итогов единого дня голосования. 11 сентября 2017
Член ЦИК Николай Булаев во время подведения предварительных итогов единого дня голосования. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что пока не понимает, как может быть реализовано предложение главы СПЧ Михаила Федотова об общих избирательных фондах для финансирования предвыборных кампаний кандидатов.
Ранее Федотов в интервью газете "Известия" предложил создавать общие избирательные фонды для финансирования предвыборных кампаний всех кандидатов.
Работа информационного центра ЦИК РФ
10 сентября, 15:33Единый день голосования
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"В той редакции, в которой я прочитал это заявление в интернете, я его пока не понимаю", - сказал Булаев журналистам.
По мнению Федотова, ситуация, в которой каждый кандидат самостоятельно формирует фонд для финансирования своей кампании, создает неравенство условий и коррупционные риски.
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Николай БулаевМихаил ФедотовПолитика
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