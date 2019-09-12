СК проверит информацию о покусанных грызунами вологодских школьниках

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку информации СМИ о школьниках в Вологде, пострадавших от укусов грызунов, сообщает следственное управление СК Вологодской области.
Отмечается, что ранее в СМИ появились сообщения о том, что в одной из вологодских школ 11 сентября несколько детей пострадали от укусов грызунов, им оказана медицинская помощь.
"Следователи проверят достоверность размещенной с СМИ информации и все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Добавляется, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.