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РИА Новости

СК проверит информацию о покусанных грызунами вологодских школьниках

12:34 12.09.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку информации СМИ о школьниках в Вологде, пострадавших от укусов грызунов, сообщает следственное управление СК Вологодской области.
Отмечается, что ранее в СМИ появились сообщения о том, что в одной из вологодских школ 11 сентября несколько детей пострадали от укусов грызунов, им оказана медицинская помощь.
"Следователи проверят достоверность размещенной с СМИ информации и все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Добавляется, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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