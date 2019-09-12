В России за 8 месяцев пострадали и погибли в ДТП почти 15 тысяч детей

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. За восемь месяцев этого года в России зарегистрированы более 13 тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 380 детей погибли и ещё свыше 14,4 тысяч получили травмы, сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России полковник полиции Олег Понарьин на совещании в Министерстве просвещения РФ о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

По словам Понарьина, 47,3% ДТП с участием детей составляют происшествия с детьми-пассажирами. При этом доминирующим видом аварий, в которых пострадали дети-пассажиры, являются столкновения транспортных средств.

Полковник отметил, что к трагическим последствиям часто приводит преступная беспечность взрослых, которые при управлении автотранспортом не задумываются о том, что несут ответственность за жизнь и здоровье находящихся с ними в машине детей.

Олег Понарьин рассказал, что в настоящее время в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" активно реализуются мероприятия, направленные на повышение уровня правосознания и культуры поведения участников дорожного движения.

В частности, по его словам, разработана концепция по вовлечению детей и подростков в деятельность отрядов юных инспекторов движения, сценарии мероприятий и занятий, символика и атрибутика ЮИД.