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РИА Новости

В России за 8 месяцев пострадали и погибли в ДТП почти 15 тысяч детей

12:29 12.09.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. За восемь месяцев этого года в России зарегистрированы более 13 тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 380 детей погибли и ещё свыше 14,4 тысяч получили травмы, сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России полковник полиции Олег Понарьин на совещании в Министерстве просвещения РФ о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
По словам Понарьина, 47,3% ДТП с участием детей составляют происшествия с детьми-пассажирами. При этом доминирующим видом аварий, в которых пострадали дети-пассажиры, являются столкновения транспортных средств.
Полковник отметил, что к трагическим последствиям часто приводит преступная беспечность взрослых, которые при управлении автотранспортом не задумываются о том, что несут ответственность за жизнь и здоровье находящихся с ними в машине детей.
Олег Понарьин рассказал, что в настоящее время в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" активно реализуются мероприятия, направленные на повышение уровня правосознания и культуры поведения участников дорожного движения.
В частности, по его словам, разработана концепция по вовлечению детей и подростков в деятельность отрядов юных инспекторов движения, сценарии мероприятий и занятий, символика и атрибутика ЮИД.
Инспектор дорожно-патрульной службы
30 августа, 19:13РИА Новости
Регионы продолжат заниматься профилактикой ДТП с детьми
В свою очередь, заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская отметила эффективность взаимодействия с сотрудниками Госавтоинспекции по пропаганде безопасности дорожного движения и организации профилактической работы с детьми и их родителями.
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Безопасная дорога
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