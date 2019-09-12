Крестный ход пройдет в день памяти Александра Невского в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Общегородской крестный ход пройдет в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского по Невскому проспекту в Петербурге, сообщает пресс-служба городской администрации.

"12 сентября в Санкт-Петербурге состоится общегородской и церковный праздник - День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. В 11.00 начнется общегородской праздничный крестный ход по Невскому проспекту от Казанского собора к площади Александра Невского", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, крестный ход возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Также в шествии примут участие представители Санкт-Петербургской митрополии, православных приходов Санкт-Петербурга и области, учащиеся духовных школ.

В 11.50 пройдет малый крестный ход с мощами святого благоверного князя из Свято-Троицкого собора Лавры на площадь Александра Невского. Затем последуют молебен и возложение цветов к памятнику князя.

Также собравшиеся будут чествовать ветеранов Великой Отечественной войны - кавалеров ордена Александра Невского. Запланирован парад роты почетного караула и курсантов военных училищ Санкт-Петербурга. Днем в Александро-Невской Лавре состоится праздничный концерт.

По данным пресс-службы петербургского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, движение в центре города будет ограничено.

С 20.00 11 сентября до 11.30 12 сентября перекроют движение транспорта по Казанской площади, по Казанской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта, по нечетной стороне набережной канала Грибоедова, по переулку Сергея Тюленина. С 20.00 11 сентября до 20.00 12 сентября - по участку площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского. Также поэтапно закроют движение транспорта по Невскому проспекту с 10.30 до 13.30 12 сентября, по ходу движения колонны от Казанской улицы до площади Александра Невского.