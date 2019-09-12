В Кабуле прогремел взрыв около базы спецназа

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Взрыв произошел рядом с территорией базы спецназа Афганистана в столице страны Кабуле, информации о раненых не поступало, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на представителя МВД.
Официальный представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими (Nusrat Rahimi) заявил, что причина взрыва пока не установлена.
По данным телеканала телеканал Tolo News, рядом с базой спецназа продолжался стрельба.
Другие обстоятельства инцидента уточняются.
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