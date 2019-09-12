Археологи нашли в центре Москвы курительные трубки XVIII-XIX веков

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Фрагменты курительных трубок, монеты, помадную баночку и латунную аптечную гирьку XVIII- XIX веков нашли археологи во время раскопок в центре Москвы на улице Сретенка, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Множество предметов, принадлежавших горожанам два-три века назад, нашли археологи во время раскопок вблизи Сретенки. Среди них — фрагменты курительных трубок, монеты и части керамических подсвечников. Кроме того, специалисты обнаружили единичные артефакты: металлический складень с иконами, нательный и наперсный кресты, миниатюрный керамический кувшин, железный навесной замок, две медные пуговицы, помадная баночка и латунная аптечная гирька", - говорится в материале.

Отмечается, что все предметы датируют XVIII–XIX столетиями.

"Все эти находки связаны с улицей Сретенка не случайно. До конца XVIII века она считалась одной из главных улиц в Москве. Здесь жили торговцы и ремесленники, на Сретенке и в соседних переулках располагались лавки, аптеки, мастерские и заведения, популярные у москвичей. Если нужен был литейщик, скорняк, ветошник (торговец старыми вещами) или плотник, то жители города отправлялись на Сретенку", — цитируют в материале главу столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

По его словам, особый интерес вызывают более 30 фрагментов чубуков курительных трубок, а именно частей так называемых "турецких" трубок, которые были местными подражаниями импортным аналогам. Отмечается, что в Москве они получили распространение после русско-турецких войн второй половины XVIII века и сохранили популярность вплоть до середины XIX века. Все найденные трубки были неоднократно использованы, многие из них даже сломали, предположительно, при выколачивании пепла.

Кроме того, отмечается, что археологи нашли семь монет разного достоинства: от деньги (1/2 копейки) до пяти копеек. Самая ранняя датируется 1734 годом, самая поздняя — 1851 годом. Также археологи обнаружили шесть частей керамических подсвечников, которые специалисты относят к первой половине XIX века.

Также, среди находок еще два артефакта - латунная весовая гирька из Германии, которая вероятно использовалась в аптеке для точного взвешивания лекарств, и помадная баночка французского происхождения, такие использовались для хранения косметических средств.