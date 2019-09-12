Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T12:28Z
https://ria.ru/20190912/1558604848.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155706/50/1557065045_178:0:1600:800_1036x0_80_0_0_2d7471dfe4fca5bd076a0d510a4bf73b.jpg
РИА Новости
Культура

Археологи нашли в центре Москвы курительные трубки XVIII-XIX веков

12:28 12.09.2019
70
© официальный портал Мэра и Правительства МосквыАрхеологические раскопки вблизи улицы Сретенки в Москве
Археологические раскопки вблизи улицы Сретенки в Москве
© официальный портал Мэра и Правительства Москвы
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Фрагменты курительных трубок, монеты, помадную баночку и латунную аптечную гирьку XVIII- XIX веков нашли археологи во время раскопок в центре Москвы на улице Сретенка, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Множество предметов, принадлежавших горожанам два-три века назад, нашли археологи во время раскопок вблизи Сретенки. Среди них — фрагменты курительных трубок, монеты и части керамических подсвечников. Кроме того, специалисты обнаружили единичные артефакты: металлический складень с иконами, нательный и наперсный кресты, миниатюрный керамический кувшин, железный навесной замок, две медные пуговицы, помадная баночка и латунная аптечная гирька", - говорится в материале.
Отмечается, что все предметы датируют XVIII–XIX столетиями.
"Все эти находки связаны с улицей Сретенка не случайно. До конца XVIII века она считалась одной из главных улиц в Москве. Здесь жили торговцы и ремесленники, на Сретенке и в соседних переулках располагались лавки, аптеки, мастерские и заведения, популярные у москвичей. Если нужен был литейщик, скорняк, ветошник (торговец старыми вещами) или плотник, то жители города отправлялись на Сретенку", — цитируют в материале главу столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
По его словам, особый интерес вызывают более 30 фрагментов чубуков курительных трубок, а именно частей так называемых "турецких" трубок, которые были местными подражаниями импортным аналогам. Отмечается, что в Москве они получили распространение после русско-турецких войн второй половины XVIII века и сохранили популярность вплоть до середины XIX века. Все найденные трубки были неоднократно использованы, многие из них даже сломали, предположительно, при выколачивании пепла.
Кроме того, отмечается, что археологи нашли семь монет разного достоинства: от деньги (1/2 копейки) до пяти копеек. Самая ранняя датируется 1734 годом, самая поздняя — 1851 годом. Также археологи обнаружили шесть частей керамических подсвечников, которые специалисты относят к первой половине XIX века.
Также, среди находок еще два артефакта - латунная весовая гирька из Германии, которая вероятно использовалась в аптеке для точного взвешивания лекарств, и помадная баночка французского происхождения, такие использовались для хранения косметических средств.
По словам Емельянова, сейчас все находки тщательно изучают и описывают, они пополнят фонды столичных музеев.
Сотрудник Института археологии РАН на раскопках в Большом Кремлевском сквере на территории Кремля в Москве
10 сентября, 15:26Культура
Археологи на раскопках в Кремле нашли фрагменты посуды железного века
100000
КультураНовости культурыВыставки
Рекомендуем
Президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин
Глава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян
РИА
Новости
Кадр из сериала Моя гениальная подруга
Новая книга автора бестселлера "Неаполитанский квартет" выйдет в ноябре
Певец и поэт Михаил Круг
Сестра Круга не знает, как продвигается следствие по делу об убийстве певца
Запуск ракеты-носителя Союз-2
Россия и Индия заключили контракт на запуск спутника-картографа
Лента
новостей
Вид на город Алеппо
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн
Китай приветствовал решение США об отсрочке введения новых пошлин
Фойе киностудии Союзмультфильм
Более 80 авторских короткометражек "Союзмультфильма" покажут в Китае
Дверь зала судебных заседаний
Омич похитил телефон у скрипача, которого он заставил играть "Мурку"
Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева на передаче заключенных украинским представителям
ЛНР передала Киеву почти 400 заключенных за десять месяцев
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Новые российские ракеты "будут драться" за рынок, заявил Рогозин
Телескоп астронома Геннадия Борисова
Крымский астроном открыл межзвездную комету самодельным телескопом
Одна из страниц рассекреченных документов, связанных с началом лунной гонки между СССР и США
"Роскосмос" рассказал, каким мог бы быть первый искусственный спутник Земли
Межзвездная комета, открытая астрономом из Крыма Геннадием Борисовым
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Минфин США не исключил выпуска облигаций со сроком погашения 50 и 100 лет
01:44Супрун заподозрила у Зеленского раздвоение личности
01:32Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном до конца года
01:29Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
Лента новостейМолния