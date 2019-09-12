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РИА Новости

"Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны полковой комплект С-400

12:19 12.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз – Антей" досрочно передал Минобороны полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", сообщили в пресс-службе концерна.
Торжественная церемония прошла на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. При передаче представителям Минобороны техника выводилась на полигон, где были выполнены испытательные стрельбы - противовоздушный бой с применением ракет-мишеней. Приемо-сдаточные испытания прошли успешно.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
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"АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" в рамках обязательств по государственному оборонному заказу досрочно передало Минобороны России первый в 2019 году полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф", - говорится в сообщении.
ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47РИА Новости
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
6201003
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С-400 «Триумф»Министерство обороны РФКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"РоссияАстраханская областьБезопасность
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