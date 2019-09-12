"Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны полковой комплект С-400

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз – Антей" досрочно передал Минобороны полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", сообщили в пресс-службе концерна.
Торжественная церемония прошла на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. При передаче представителям Минобороны техника выводилась на полигон, где были выполнены испытательные стрельбы - противовоздушный бой с применением ракет-мишеней. Приемо-сдаточные испытания прошли успешно.
"АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" в рамках обязательств по государственному оборонному заказу досрочно передало Минобороны России первый в 2019 году полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф", - говорится в сообщении.
ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.
5 июня, 09:47РИА НовостиЗенитная ракетная система С-400 "Триумф"