"Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны полковой комплект С-400

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз – Антей" досрочно передал Минобороны полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", сообщили в пресс-службе концерна.

Торжественная церемония прошла на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. При передаче представителям Минобороны техника выводилась на полигон, где были выполнены испытательные стрельбы - противовоздушный бой с применением ракет-мишеней. Приемо-сдаточные испытания прошли успешно.

"АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" в рамках обязательств по государственному оборонному заказу досрочно передало Минобороны России первый в 2019 году полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф", - говорится в сообщении.