Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T12:19Z
https://ria.ru/20190912/1558604712.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155201/81/1552018129_0:0:2916:1641_1036x0_80_0_0_6d46a8cf85e8965dcff6d5d1a93e0e69.jpg
РИА Новости

Глава Еврокомиссии раскритиковал кампании против массовой вакцинации

12:19 12.09.2019
242
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер подверг резкой критике "дезинформационные кампании" против массовой вакцинации, которые пытаются убедить общественность, что единственным поводом для прививок является прибыль компаний.
Выступая в четверг на мероприятии, посвященном проблемам вакцинации в мире, Юнкер отметил, что число случаев кори продолжает расти: в течение первых шести месяцев 2019 года, по сравнению предыдущим годом, было зарегистрировано почти в три раза больше случаев. В Европе число смертей, связанных с корью, увеличилось в шесть раз в период с 2016 по 2018 год.
"Этот скептицизм отчасти проистекает из широко распространенных кампаний дезинформации, ставящих под сомнение эффективность вакцин и демонстрирующих финансовую выгоду фармацевтической промышленности в качестве единственного повода для кампаний вакцинации", - сказал Юнкер.
По его словам, ЕК ведет борьбу с такими утверждениями и "глупым недоверием" в рамках своей политики по противодействию дезинформации.
Однако он признал, что "снижение уровня охвата вакцинацией объясняется также ростом стоимости новых вакцин, недостаточностью и фрагментарностью инвестиций в исследования и разработки вакцин, а также сохраняющейся нехваткой производства и поставок".
Ранее профессор Европейского центра профилактики и контроля над заболеваниями (ECDC) Майк Кэтчпоул заявлял РИА Новости, что Европа не смогла достичь ряда установленных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) целевых показателей по борьбе с корью и пока не приближается к цели ее искоренения к 2020 году. По его словам, на общее снижение вакцинации среди населения повлияло распространение в соцсетях фейковой информации о вакцинах и, как следствие, возросшее недоверие к медучреждениям.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
6 сентября, 11:29Восточный экономический форум
Вероника Скворцова: профилактика в медицине становится приоритетом
830001
Обсудить 1
Жан-Клод ЮнкерВОЗЕврокомиссияЕвропаВ мире
Рекомендуем
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме назвали "нацидею" Украины вернуть Крым глупостью
РИА
Новости
Здание МИД ФРГ в Берлине
МИД Германии поддержал гонконгских демонстрантов
Логотип социальной сети Twitter
Кубинские журналисты обвинили Twitter в цензуре
Здание министерства культуры РФ в Москве
В Москве суд зарегистрировал заявление о банкротстве министерства культуры
Лента
новостей
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
В Генпрокуратуре рассказали о последствиях принятия закона о фейках
Посольство России в Молдавии
Молдавия хочет восстановить отношения с Россией в рамках договора о ЗСТ
Здание Дворца Европы в Страсбурге
Европарламент готов к новой отсрочке по Brexit
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД: ситуацию вокруг Смоленкова используют для подрыва доверия к России
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Генпрокуратура нашла зеркала заблокированного сайта "Свободной России"
Транспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США
МИД: американские полигоны готовы к возобновлению ядерных испытаний
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов
В Совфеде заявили об иностранном вмешательстве в выборы в России
Саманта Пауэр
Пауэр заявила, что голосовала против РФ в ООН вопреки приказу из Вашингтона
Заседание Госдумы
В ГД попросили Васильеву принять меры после скандала со стрижкой школьника
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Минфин США не исключил выпуска облигаций со сроком погашения 50 и 100 лет
01:44Супрун заподозрила у Зеленского раздвоение личности
01:32Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном до конца года
01:29Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
Лента новостейМолния