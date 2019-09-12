Глава Еврокомиссии раскритиковал кампании против массовой вакцинации

БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер подверг резкой критике "дезинформационные кампании" против массовой вакцинации, которые пытаются убедить общественность, что единственным поводом для прививок является прибыль компаний.

Выступая в четверг на мероприятии, посвященном проблемам вакцинации в мире, Юнкер отметил, что число случаев кори продолжает расти: в течение первых шести месяцев 2019 года, по сравнению предыдущим годом, было зарегистрировано почти в три раза больше случаев. В Европе число смертей, связанных с корью, увеличилось в шесть раз в период с 2016 по 2018 год.

"Этот скептицизм отчасти проистекает из широко распространенных кампаний дезинформации, ставящих под сомнение эффективность вакцин и демонстрирующих финансовую выгоду фармацевтической промышленности в качестве единственного повода для кампаний вакцинации", - сказал Юнкер.

По его словам, ЕК ведет борьбу с такими утверждениями и "глупым недоверием" в рамках своей политики по противодействию дезинформации.

Однако он признал, что "снижение уровня охвата вакцинацией объясняется также ростом стоимости новых вакцин, недостаточностью и фрагментарностью инвестиций в исследования и разработки вакцин, а также сохраняющейся нехваткой производства и поставок".