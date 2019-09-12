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РИА Новости

Эксперт назвал политику Ирана по постепенному выходу из СВПД эффективной

12:09 12.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Решительная политика Ирана по защите своих интересов и постепенному выходу из СВПД оказалась эффективной и выгодной, считает консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий.
"Действия Ирана в течение всего предыдущего года, когда он полностью придерживался своих обязательств и старался не рисковать и не усиливать напряженность, очень резко контрастирует с тем, что Иран делает с мая этого года", - отметил эксперт, выступая на дискуссии "Иран-Запад: куда ведет танкерная война?" на площадке клуба Валдай.
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По его словам, неожиданным и позитивным для Тегерана результатом постепенного выхода Ирана из СВПД стала инициатива президента Франции Эммануэля Макрона об открытии кредитной линии в размере 15 миллиардов долларов для покупки иранской нефти.
"Если посмотреть на результаты, то выходит, что такая политика более успешна для Ирана. Даже если в долгосрочной перспективе она может сыграть негативно и Иран переоценит свои возможности и недооценит противника, что может эскалировать какой-то кризис, то сейчас очень было бы странно для Ирана вернуться к мягкой и всепрощающей политике", - подчеркнул Баклицкий.
Он указал, что сейчас трудно предсказать, чем завершиться ситуация и "будет ли реализован план Макрона, но Иран будет реагировать на любое давление ответным давлением, в том числе с использованием силы".
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Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
Франция ранее выступила в качестве представителя от Европы с собственными инициативами по поддержанию сделки. По данным источников, президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа рассмотреть шаги, которые позволят Ирану увеличить экспорт нефти. Идея заключается в том, чтобы позволить Ирану продавать не менее 700 тысяч баррелей нефти в день. Второй пункт этого плана - предоставление кредита в размере около 15 миллиардов долларов для Ирана, чтобы страна смогла использовать твердую валюту в обход санкций США.
Информацию о кредите в 15 миллиардов долларов позже подтвердил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ПИР-центрЭммануэль МакронАббас АракчиДональд ТрампМИД ИранаМоскваЕвропаРоссияВ мире
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