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РИА Новости
Ростовская область

В Ростовской области многодетные семьи смогут выбирать форму соцподдержки

12:01 12.09.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Ростов-на Дону
Вид на Ростов-на Дону
© РИА Новости / Илья Питалев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области на внеочередном заседании в четверг приняли поправки в региональный закон, предусматривающие возможность многодетных семей выбирать, получат ли они в качестве социальной поддержки земельный участок либо сертификат под приобретение или строительство жилья, передает корреспондент РИА Новости.
По словам зампредседателя регионального парламента Александра Скрябина, принятым законом реформируется система предоставления земельных участков, выделяемых под жилищное строительство. "Вводится альтернативная возможность: по своему выбору семья сможет либо получить земельный участок под строительство жилья, либо земельный сертификат, то есть денежный эквивалент стоимости этого земельного участка. Данный сертификат можно будет использовать для приобретения либо строительства жилья", - сказал он журналистам.
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До сегодняшнего дня в Ростовской области земельные участки получили более 19 тысяч многодетных семей, в очереди остаются свыше 11 тысяч. Около половины из них проживают в Ростове, Батайске и Таганроге. Большие города области испытывают дефицит свободной земли. Так, в Батайске земельные участки не предоставляются с 2016 года, в Таганроге - с 2017 года, в Ростове они предоставляются только за счет федеральных земель, резерв которых уже исчерпан. В целом в этих трех городах с 2016 по 2018 год земельные участки получили всего 7% семей из числа очередников.
Новый закон дает многодетной семье право выбора: либо дожидаться предоставления земельного участка, либо получить земельный сертификат и вложить эти деньги в строительство или покупку жилья. Денежный размер, порядок и условия выдачи сертификатов будут установлены еще одним областным законом. Планируется, что он будет принят к концу текущего года, чтобы новая мера социальной поддержки вступила в силу с 1 января 2020 года.
Кроме того, депутаты регионального парламента утвердили изменения в областной закон о прожиточном минимуме. Так, в 2020 году в Ростовской области впервые за четыре года произойдет фактическое повышение прожиточного минимума пенсионера. Это стало возможным благодаря новой методике расчета, утвержденной правительством РФ. Величина прожиточного минимума пенсионера на 2020 год в области устанавливается в размере 8736 рублей, что на 248 рублей (2,9%) выше действующего размера.
Данные средства пойдут плюсом к доплате, которая предусматривается, если материальное обеспечение пенсионера не достигает прожиточного минимума. По данным отделения пенсионного фонда области на 2019 год, количество пенсионеров, получающих федеральную социальную доплату, составляет 186,3 тысячи человек. Это 14% от общего числа пенсионеров в регионе. Средняя величина доплаты составляет 1691 рубль.
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