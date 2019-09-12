Медведев поздравил Спивакова с юбилеем

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил народного артиста СССР Владимира Спивакова с 75-летием, отметив его талант и мастерство игры на скрипке, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Известный скрипач, художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков родился 12 сентября 1944 года в Уфе.
"Замечательный музыкант, в совершенстве владеющий мастерством игры на скрипке и дирижерским искусством, вы необыкновенно талантливо передаете красоту и мудрость классических произведений. Именно поэтому вас знают и любят миллионы слушателей как в России, так и за рубежом", - приводятся в телеграмме слова Медведева.
Он отметил, что под руководством Спивакова Национальный филармонический оркестр России и "Виртуозы Москвы" стали блестящими исполнительскими коллективами, которые выступают во многих странах с неизменным успехом.
Премьер-министр также отметил благотворительную деятельность артиста, благодаря которой одаренные дети не только обретают себя в творчестве, но и воплощают в жизнь свои мечты.
Вчера, 04:38РИА НовостиБиография Владимира Спивакова