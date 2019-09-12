Медведев поздравил Спивакова с юбилеем

"Замечательный музыкант, в совершенстве владеющий мастерством игры на скрипке и дирижерским искусством, вы необыкновенно талантливо передаете красоту и мудрость классических произведений. Именно поэтому вас знают и любят миллионы слушателей как в России, так и за рубежом", - приводятся в телеграмме слова Медведева.