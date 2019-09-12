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РИА Новости
Культура

Медведев поздравил Спивакова с юбилеем

11:57 12.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДирижер Владимир Спиваков
Дирижер Владимир Спиваков
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Дирижер Владимир Спиваков. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил народного артиста СССР Владимира Спивакова с 75-летием, отметив его талант и мастерство игры на скрипке, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Известный скрипач, художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков родился 12 сентября 1944 года в Уфе.
"Замечательный музыкант, в совершенстве владеющий мастерством игры на скрипке и дирижерским искусством, вы необыкновенно талантливо передаете красоту и мудрость классических произведений. Именно поэтому вас знают и любят миллионы слушателей как в России, так и за рубежом", - приводятся в телеграмме слова Медведева.
Он отметил, что под руководством Спивакова Национальный филармонический оркестр России и "Виртуозы Москвы" стали блестящими исполнительскими коллективами, которые выступают во многих странах с неизменным успехом.
Премьер-министр также отметил благотворительную деятельность артиста, благодаря которой одаренные дети не только обретают себя в творчестве, но и воплощают в жизнь свои мечты.
Владимир Спиваков. Благотворительный концерт Признание в любви
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КультураДмитрий МедведевВладимир СпиваковРоссия
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