СК завершил расследование дела о стрельбе в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного после гибели двух подростков и ранении мужчины в ходе стрельбы в Хасанском районе Приморья, дело направлено в суд, сообщает СУСК РФ по региону.

По версии следствия, 20 декабря 2018 года между 17-летним местным жителем и его знакомым возник конфликт. Юноша решил наказать обидчика и позвал своих знакомых и дядю. Всего 12 человек, вооруженные пятью ружьями, приехали к дому, где должен был находиться обидчик.

"Четверо вооруженных мужчин и несовершеннолетний открыли хаотичный огонь по людям, стоящим на крыльце, в окна и в воздух. При этом один житель дома получил ранение в ногу, а второй - 15-летний мальчик, находившийся в одной из квартир, - был смертельно ранен. Во время хаотичной стрельбы также был убит и сам 17-летний зачинщик", - говорится в сообщении.

Эксперты установили, что оба подростка были убиты из оружия, из которого стрелял 37-летний дядя юноши-зачинщика. Житель дома ранен из того же ружья. Участники конфликта, стрелявшие в воздух, никого не ранили.