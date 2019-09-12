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РИА Новости

СК завершил расследование дела о стрельбе в Приморье

11:28 12.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного после гибели двух подростков и ранении мужчины в ходе стрельбы в Хасанском районе Приморья, дело направлено в суд, сообщает СУСК РФ по региону.
По версии следствия, 20 декабря 2018 года между 17-летним местным жителем и его знакомым возник конфликт. Юноша решил наказать обидчика и позвал своих знакомых и дядю. Всего 12 человек, вооруженные пятью ружьями, приехали к дому, где должен был находиться обидчик.
"Четверо вооруженных мужчин и несовершеннолетний открыли хаотичный огонь по людям, стоящим на крыльце, в окна и в воздух. При этом один житель дома получил ранение в ногу, а второй - 15-летний мальчик, находившийся в одной из квартир, - был смертельно ранен. Во время хаотичной стрельбы также был убит и сам 17-летний зачинщик", - говорится в сообщении.
Эксперты установили, что оба подростка были убиты из оружия, из которого стрелял 37-летний дядя юноши-зачинщика. Житель дома ранен из того же ружья. Участники конфликта, стрелявшие в воздух, никого не ранили.
"Обвиняемый в убийстве, находясь под стражей, покончил жизнь самоубийством, в связи с чем уголовное дело в отношении него прекращено. Вместе с тем, двум участникам группы предъявлено обвинение в хулиганстве... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает СУСК.
Инспектор Специального батальона ГИБДД на маршруте патрулирования.
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