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РИА Новости

Япония намерена продвигать экономическое сотрудничество с Дальним Востоком

11:28 12.09.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковПорт Владивостока
Порт Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Порт Владивостока. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Япония намерена продвигать сотрудничество в области экономики с Дальними Востоком России, заявил руководитель Общества дружбы между Японией и Россией Камада Такеаки.
"Мы бы хотели продвинуть сотрудничество на Дальнем Востоке именно в сфере экономики. Если у вас есть какие-то рекомендации... в этой сфере, то хотелось бы познакомиться с ними", - заявил он на встрече с членами Совета Федерации.
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Такеаки также выразил желание встретиться с региональными руководителями Дальнего Востока.
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