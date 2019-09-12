Япония намерена продвигать экономическое сотрудничество с Дальним Востоком

"Мы бы хотели продвинуть сотрудничество на Дальнем Востоке именно в сфере экономики. Если у вас есть какие-то рекомендации... в этой сфере, то хотелось бы познакомиться с ними", - заявил он на встрече с членами Совета Федерации.