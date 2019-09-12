МИД: американские полигоны готовы к возобновлению ядерных испытаний

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия обеспокоена ситуацией вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Москве известно, что Вашингтон поддерживает свои полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению испытаний, добавил он.

"Наша позиция хорошо известна — мы выступаем за возобновление полноценных переговоров об обеспечении стратегической стабильности и международной безопасности и рассчитываем на ответную готовность наших заокеанских коллег к серьезному, заинтересованному диалогу", — подчеркнул дипломат.

Генеральная ассамблея ООН приняла ДВЗЯИ в 1996 году, однако он так и не вступил в силу, поскольку остался не подписанным несколькими государствами, в том числе США. При этом все европейские страны, включая Россию, Великобританию и Францию, ратифицировали соглашение.

В 2013 году Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, заявил о намерении добиваться подписания Вашингтоном документа к 2016 году, однако этого так и не произошло.