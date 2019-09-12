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РИА Новости

МИД: американские полигоны готовы к возобновлению ядерных испытаний

11:24 12.09.2019 (обновлено: 11:53 12.09.2019)
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© U.S. Air Force / Senior Airman Ashley BosterТранспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США
Транспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США
© U.S. Air Force / Senior Airman Ashley Boster
Транспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия обеспокоена ситуацией вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Москве известно, что Вашингтон поддерживает свои полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению испытаний, добавил он.
"Наша позиция хорошо известна — мы выступаем за возобновление полноценных переговоров об обеспечении стратегической стабильности и международной безопасности и рассчитываем на ответную готовность наших заокеанских коллег к серьезному, заинтересованному диалогу", — подчеркнул дипломат.
Генеральная ассамблея ООН приняла ДВЗЯИ в 1996 году, однако он так и не вступил в силу, поскольку остался не подписанным несколькими государствами, в том числе США. При этом все европейские страны, включая Россию, Великобританию и Францию, ратифицировали соглашение.
В 2013 году Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, заявил о намерении добиваться подписания Вашингтоном документа к 2016 году, однако этого так и не произошло.
В августе этого года Рябков говорил, что в Москве не видят перспектив вступления ДВЗЯИ в силу. Он подчеркивал, что основным препятствием является позиция США.
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