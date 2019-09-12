МВД ДНР опровергло сообщение об обнаружении взрывного устройства в Донецке

ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Министерство внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики опровергает информацию об обнаружении взрывного устройства в понедельник в Калининском районе города Донецка.
Ранее со ссылкой на источник в силовых структурах республики сообщалось, что вечером в понедельник в Калининском районе города Донецка было обнаружено взрывное устройство.
"Девятого сентября в 18.25 (совпадает с мск) в дежурную часть Калининского районного отдела полиции Донецка поступило сообщение о том, что на ул. Владычанского находится коробка с неустановленным содержимым.
Незамедлительно прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы совместно с представителями взрывотехнической службы ЭКЦ МВД и сотрудниками кинологического центра МВД обследовали указанный предмет и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов. В результате обследования по указанному адресу не было обнаружено взрывоопасных и прочих предметов, представляющих угрозу для жителей столицы республики", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.