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РИА Новости
Союзное государство

Лукашенко: углубление связей с Россией остается приоритетом политики Минска

11:18 12.09.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что углубление двусторонних связей с Россией является безусловным приоритетом белорусской внешней политики.
"Ваша страна - основной стратегический партнер и союзник Беларуси, а отношения наших братских народов скреплены узами дружбы, добрососедства и общей истории. Развитие и углубление многоплановых двусторонних связей с Россией - безусловный приоритет белорусской внешней политики", - сказал Лукашенко, принимая в четверг в Минске верительные грамоты у посла РФ Дмитрия Мезенцева.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
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Он отметил, что "сейчас особое внимание уделяется вопросам союзного строительства". "Мы с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным договорились, что в канун знаковой даты - 20-летия подписания договора о создании Союзного государства - должны быть приняты конкретные решения по дальнейшей стратегии развития интеграции. И мы это сделали", - напомнил президент.
В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству. Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин в июле в Санкт-Петербурге приняли участие в пленарном заседании форума регионов двух стран, состоялась также двусторонняя встреча. По итогам встречи главы государств поручили к началу декабря, когда будет отмечаться 20-летие Союзного государства, разработать программу углубления интеграции и "дорожную карту" по ее выполнению. Шестого сентября в Горках премьеры двух стран парафировали программу действий по интеграции, а также утвердили перечень из 31 дорожной карты.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияВ мире
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