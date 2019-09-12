Корвет для ТОФ вывели со стапелей судозавода в Комсомольске-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 12 сен - РИА Новости. Многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380 "Алдар Цыденжапов", строящийся для Тихоокеанского флота, выведен со стапелей на Амурском судостроительном заводе (входит в ОСК) в Комсомольске-на-Амуре, сообщает краевое правительство в четверг.

"На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре состоялась церемония вывода из стапельного цеха многоцелевого сторожевого корабля проекта 20380 "Алдар Цыденжапов". Корвет поставлен в док, после чего начнутся достроечные работы и испытания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в торжественном митинге приняли участие руководство Хабаровского края, представители министерства обороны России, ВМФ и Объединенной судостроительной корпорации, специалисты Амурского судостроительного завода.