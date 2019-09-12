Корвет для ТОФ вывели со стапелей судозавода в Комсомольске-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 12 сен - РИА Новости. Многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380 "Алдар Цыденжапов", строящийся для Тихоокеанского флота, выведен со стапелей на Амурском судостроительном заводе (входит в ОСК) в Комсомольске-на-Амуре, сообщает краевое правительство в четверг.
"На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре состоялась церемония вывода из стапельного цеха многоцелевого сторожевого корабля проекта 20380 "Алдар Цыденжапов". Корвет поставлен в док, после чего начнутся достроечные работы и испытания", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в торжественном митинге приняли участие руководство Хабаровского края, представители министерства обороны России, ВМФ и Объединенной судостроительной корпорации, специалисты Амурского судостроительного завода.
"Алдар Цыденжапов" - третий корабль серии корветов, которые строятся на Амурском судостроительном заводе. Его закладка состоялась в 2015 году, передача Тихоокеанскому флоту РФ запланирована на 2020 год. Первые два корвета - "Совершенный" и "Громкий" - уже находятся в составе ТОФ. Четвертый, "Резкий", усилит флот в 2021 году.