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РИА Новости

Корвет для ТОФ вывели со стапелей судозавода в Комсомольске-на-Амуре

11:12 12.09.2019 (обновлено: 11:13 12.09.2019)
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкКорветы проекта 20380 Тихоокеанского флота "Громкий" и "Совершенный" у причала Владивостока. 13 июня 2019
Корветы проекта 20380 Тихоокеанского флота Громкий и Совершенный у причала Владивостока. 13 июня 2019
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Корветы проекта 20380 Тихоокеанского флота "Громкий" и "Совершенный" у причала Владивостока. 13 июня 2019. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 12 сен - РИА Новости. Многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380 "Алдар Цыденжапов", строящийся для Тихоокеанского флота, выведен со стапелей на Амурском судостроительном заводе (входит в ОСК) в Комсомольске-на-Амуре, сообщает краевое правительство в четверг.
"На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре состоялась церемония вывода из стапельного цеха многоцелевого сторожевого корабля проекта 20380 "Алдар Цыденжапов". Корвет поставлен в док, после чего начнутся достроечные работы и испытания", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в торжественном митинге приняли участие руководство Хабаровского края, представители министерства обороны России, ВМФ и Объединенной судостроительной корпорации, специалисты Амурского судостроительного завода.
"Алдар Цыденжапов" - третий корабль серии корветов, которые строятся на Амурском судостроительном заводе. Его закладка состоялась в 2015 году, передача Тихоокеанскому флоту РФ запланирована на 2020 год. Первые два корвета - "Совершенный" и "Громкий" - уже находятся в составе ТОФ. Четвертый, "Резкий", усилит флот в 2021 году.
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Тихоокеанский флот ВМФ РоссииОбъединенная судостроительная корпорацияМинистерство обороны РФХабаровский крайБезопасность
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