В Югре грибник случайно застрелил знакомого из ружья

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 сен - РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа стал фигурантом уголовного дела после того, как вместе с товарищами пошел в лес за грибами и случайно застрелил одного из них из ружья, которое взял для отпугивания хищников, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.

Инцидент произошел 31 августа в Нижневартовском районе. По информации ведомства, трое знакомых приехали в лес за грибами, прихватив с собой ружье, чтобы в случае необходимости отпугивать хищных животных.

"Вследствие неосторожного обращения с ружьем подозреваемый случайно произвел выстрел в сторону знакомого, причинив ему дробовое ранение. 41-летний потерпевший был доставлен в больницу, однако на следующий день от полученных телесных повреждений скончался", - говорится в сообщении.