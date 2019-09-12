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РИА Новости

В Югре грибник случайно застрелил знакомого из ружья

11:10 12.09.2019
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CC BY 3.0 / Richard Schröder / Грибы маслята
Грибы маслята
CC BY 3.0 / Richard Schröder /
Грибы маслята. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 сен - РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа стал фигурантом уголовного дела после того, как вместе с товарищами пошел в лес за грибами и случайно застрелил одного из них из ружья, которое взял для отпугивания хищников, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
Инцидент произошел 31 августа в Нижневартовском районе. По информации ведомства, трое знакомых приехали в лес за грибами, прихватив с собой ружье, чтобы в случае необходимости отпугивать хищных животных.
"Вследствие неосторожного обращения с ружьем подозреваемый случайно произвел выстрел в сторону знакомого, причинив ему дробовое ранение. 41-летний потерпевший был доставлен в больницу, однако на следующий день от полученных телесных повреждений скончался", - говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении 39-летнего стрелка возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. В ведомстве добавили, что максимальная санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
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Житель Югры застрелил мужчину за просьбу не заходить в квартиру в обуви
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Ханты-Мансийский автономный округРоссияПроисшествия
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