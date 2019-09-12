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РИА Новости

Омич похитил телефон у скрипача, которого он заставил играть "Мурку"

11:05 12.09.2019
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 12 сен – РИА Новости. Суд в Омске приговорил 23-летнего ранее судимого местного жителя к году лишения свободы за хищение телефона у студента, которого он перед этим на улице заставил сыграть на скрипке "Мурку", сообщает прокуратура Омской области.
"Октябрьский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества"… Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, днем 24 июня этого года фигурант уголовного дела в нетрезвом виде вместе с приятелем гулял по улицам Омска, где увидел студента со скрипкой. Он догнал молодого человека, ударил его в живот и попросил сыграть ему "Мурку" на скрипке.
Молодой человек достал музыкальный инструмент из чехла, выложил на веранду близлежащего здания личные вещи и стал играть. В это время мужчина взял его сотовый телефон и скрылся. После обращения потерпевшего в полицию личность нападавшего быстро установили.
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