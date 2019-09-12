Омич похитил телефон у скрипача, которого он заставил играть "Мурку"

НОВОСИБИРСК, 12 сен – РИА Новости. Суд в Омске приговорил 23-летнего ранее судимого местного жителя к году лишения свободы за хищение телефона у студента, которого он перед этим на улице заставил сыграть на скрипке "Мурку", сообщает прокуратура Омской области.

"Октябрьский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества"… Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, днем 24 июня этого года фигурант уголовного дела в нетрезвом виде вместе с приятелем гулял по улицам Омска, где увидел студента со скрипкой. Он догнал молодого человека, ударил его в живот и попросил сыграть ему "Мурку" на скрипке.