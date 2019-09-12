Путин поздравил народного артиста СССР Владимира Спивакова с юбилеем

"Своим непревзойденным мастерством вы покорили лучшие сценические площадки мира. Знатоки и любители искусства высоко ценят ваш талант, подвижническое служение избранному делу. Важно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, всегда трудитесь с полной самоотдачей, открываете новые творческие горизонты", - говорится в сообщении.