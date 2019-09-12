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РИА Новости
Культура

Путин поздравил народного артиста СССР Владимира Спивакова с юбилеем

10:59 12.09.2019 (обновлено: 11:04 12.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДирижер Владимир Спиваков
Дирижер Владимир Спиваков
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Дирижер Владимир Спиваков. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Владимира Спивакова с 75-летием, отметив, что своим мастерством он покорил лучшие музыкальные площадки мира, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Своим непревзойденным мастерством вы покорили лучшие сценические площадки мира. Знатоки и любители искусства высоко ценят ваш талант, подвижническое служение избранному делу. Важно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, всегда трудитесь с полной самоотдачей, открываете новые творческие горизонты", - говорится в сообщении.
Кроме этого, президент отметил педагогические таланты Спивакова, его заботу о сохранении и развитии традиций отечественной культуры.
Известный скрипач, художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков родился 12 сентября 1944 года в Уфе.
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КультураВладимир СпиваковВладимир ПутинМоскваРоссия
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