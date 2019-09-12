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РИА Новости

Белорусский народ проголосует за суверенную страну, уверен Лукашенко

10:58 12.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что белорусский народ на парламентских выборах сделает выбор в пользу продолжения строительства суверенного государства.
Выборы в верхнюю палату парламента (Совет республики) назначены на 7 ноября, в нижнюю палату парламента (Палату представителей) – на 17 ноября.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске. 12 июля 2019
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"Убежден, что какой бы выбор ни сделал белорусский народ в пользу тех или иных кандидатов, это будет выбор курса на дальнейшее строительство суверенного государства, эволюционное развитие и приумножение достижений", - сказал Лукашенко в четверг в Минске, принимая верительные грамоты у послов 13 государств.
Он подчеркнул, что предстоящие парламентские выборы пройдут в строгом соответствии с национальным законодательством и мировыми стандартами. "Начало вашей миссии совпадает с важным политическим событием в стране – предстоящим парламентскими выборами", - отметил Лукашенко. По его словам, дипломаты смогут "лично убедиться, что электоральная кампания пройдет в строгом соответствии с национальным законодательством и требованиями общепринятых мировых стандартов".
По словам Лукашенко, Запад всегда упрекал Белоруссию, что "скучно проходят" выборы в стране. В этой связи он добавил, что активность в первые дни сбора подписей по выдвижению кандидатами в депутаты показывает, что "уже весело", а ведь период агитации еще не начался.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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