Белорусский народ проголосует за суверенную страну, уверен Лукашенко

МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что белорусский народ на парламентских выборах сделает выбор в пользу продолжения строительства суверенного государства.

Выборы в верхнюю палату парламента (Совет республики) назначены на 7 ноября, в нижнюю палату парламента (Палату представителей) – на 17 ноября.

"Убежден, что какой бы выбор ни сделал белорусский народ в пользу тех или иных кандидатов, это будет выбор курса на дальнейшее строительство суверенного государства, эволюционное развитие и приумножение достижений", - сказал Лукашенко в четверг в Минске, принимая верительные грамоты у послов 13 государств.

Он подчеркнул, что предстоящие парламентские выборы пройдут в строгом соответствии с национальным законодательством и мировыми стандартами. "Начало вашей миссии совпадает с важным политическим событием в стране – предстоящим парламентскими выборами", - отметил Лукашенко. По его словам, дипломаты смогут "лично убедиться, что электоральная кампания пройдет в строгом соответствии с национальным законодательством и требованиями общепринятых мировых стандартов".