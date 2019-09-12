В России 1 октября начнут работать новые апелляционные и кассационные суды

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Новые апелляционные и кассационные суды в России начнут работать 1 октября, соответствующее постановление принял пленум Верховного суда РФ.

"Считать днем начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда и Центрального окружного военного суда 1 октября 2019 года", - сказано в постановлении пленума.

Как заявил на заседании глава ВС РФ Вячеслав Лебедев, в настоящее время в суды назначены председатели и заместители, а также больше половины штатной численности. Здания судов оборудованы, добавил Лебедев.

Теперь эти суды, образованные по экстерриториальному принципу, будут проверять решения судов в апелляционной и кассационной инстанциях. Такая мера реализуется с целью дальнейшего укрепления независимости судей и повышении эффективности правосудия. В настоящее время "первой кассационной инстанцией" по делам, отнесенным к подсудности районных и городских судов, выступают президиумы судов областного уровня, а "второй кассационной инстанцией" – Верховный суд Российской Федерации.

По предложению Верховного суда РФ меняется концептуальный подход к кассационному правосудию: со дня начала работы кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции вступят в силу законодательные изменения, одно из них – введение в судах общей юрисдикции принципа "сплошной кассации". Кассационные жалобы будут рассматриваться в судебном заседании без какого-либо предварительного отбора.