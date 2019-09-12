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РИА Новости

В России 1 октября начнут работать новые апелляционные и кассационные суды

10:55 12.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Новые апелляционные и кассационные суды в России начнут работать 1 октября, соответствующее постановление принял пленум Верховного суда РФ.
"Считать днем начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда и Центрального окружного военного суда 1 октября 2019 года", - сказано в постановлении пленума.
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Как заявил на заседании глава ВС РФ Вячеслав Лебедев, в настоящее время в суды назначены председатели и заместители, а также больше половины штатной численности. Здания судов оборудованы, добавил Лебедев.
Теперь эти суды, образованные по экстерриториальному принципу, будут проверять решения судов в апелляционной и кассационной инстанциях. Такая мера реализуется с целью дальнейшего укрепления независимости судей и повышении эффективности правосудия. В настоящее время "первой кассационной инстанцией" по делам, отнесенным к подсудности районных и городских судов, выступают президиумы судов областного уровня, а "второй кассационной инстанцией" – Верховный суд Российской Федерации.
По предложению Верховного суда РФ меняется концептуальный подход к кассационному правосудию: со дня начала работы кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции вступят в силу законодательные изменения, одно из них – введение в судах общей юрисдикции принципа "сплошной кассации". Кассационные жалобы будут рассматриваться в судебном заседании без какого-либо предварительного отбора.
Как сообщили РИА Новости в Верховном суде РФ, гражданам будет обеспечено дистанционное участие в рассмотрении кассационных и апелляционных жалоб при наличии соответствующего ходатайства с помощью системы видео-конференц-связи, которыми оборудованы все федеральные суды.
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Вячеслав ЛебедевРоссияПроисшествия
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