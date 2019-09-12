В Москве проверят историю о девочке, отдавшей цыганам сбережения родителей

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Столичный главк Следственного комитета хочет расследовать уголовное дело о мошенничестве в отношении девочки, которую, по информации СМИ, две цыганки уговорили отдать им почти 1,5 миллиона рублей родительских сбережений.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что две женщины вошли в доверие к малолетней девочке и убедили ее передать им все сбережения родителей. В результате противоправных действий девочка передала злоумышленницам 1,4 миллиона рублей. По указанному факту органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 159 УК РФ (мошенничество)", - рассказала РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, следствие просит прокуратуру передать дело для дальнейшего расследования в следственные органы Главного следственное управления СК России по Москве.