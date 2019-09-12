В Сирию за сутки вернулись более 1,6 тысячи беженцев

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 1,6 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1625 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 419 человек (женщин – 125, детей – 214), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1206 человек (женщин – 362, детей – 615)", - говорится в сообщении.

Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись 396,4 тысячи беженцев: более 125 тысяч из Ливана и более 271 тысячи из Иордании.

Уточняется, что за прошедшие сутки российской стороной проведена одна гуманитарная акция в Джабрия, провинция Хомс. Были выданы 500 продовольственных наборов общим весом 2,48 тонны.