Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T10:28Z
https://ria.ru/20190912/1558598670.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155845/42/1558454283_0:352:3013:2047_1036x0_80_0_0_d35007a67bf4399616970d83a5db87c9.jpg
РИА Новости

В СПЧ предложили выслушать сторонников возвращения графы "против всех"

10:28 12.09.2019
142
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Избиратель в единый день голосования . Архивное фото
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов предлагает выслушать сторонников возвращения в избирательные бюллетени для голосования графы "против всех", при этом он сам считает оптимальным нынешнее право регионов самим принимать такое решение на муниципальных выборах.
"У нас эта графа была в 90-е и начале нулевых, как электоральный индикатор, компенсирующий на тот момент нехватку в выборе политических сил. По "просьбе" ОБСЕ ее отменили, да и спектр политического выбора стал шире. В так называемых "старых демократиях" такой графы нет. Но выслушать сторонников ее возвращения необходимо", - рассказал в интервью РИА Новости Борисов.
Член участковой избирательной комиссии пломбирует избирательную урну
5 сентября, 08:44РИА Новости
В ЦИК рассказали, когда не нужна графа "против всех"
По его словам, этот вопрос можно обсуждать, спорить, приводить аргументы "за" и "против". "Но, на мой взгляд, сегодня существует оптимальный механизм, делегировавший это право субъектам нашей многонациональной страны", - добавил член Совета.
Графа "против всех" была упразднена в 2006 году, чтобы избежать ситуаций, в которых выборы могли быть признаны недействительными. В 2014 году Госдума приняла решение вернуть возможность голосовать против всех кандидатов, но только на муниципальных выборах в РФ.
Незадолго до единого дня голосования 8 сентября глава ЦИК Элла Памфилова заявила в интервью газете "Коммерсантъ", что в 90-е годы была одним из инициаторов введения графы "против всех", но сейчас другие времена и это надо обсуждать с экспертами. По ее мнению, в условиях высокой конкуренции на выборах такая графа не нужна.
Выборы. Архивное фото
1 ноября 2017, 17:02РИА Новости
Эксперты ответили на вопрос, способствует ли демократии графа "против всех"
300001
Обсудить 0
ОБСЕЭлла ПамфиловаГосдума РФИгорь БорисовМоскваРоссияПолитика
Рекомендуем
Любовь Соболь
К Соболь и Албурову подали еще пять исков из-за несанкционированной акции
РИА
Новости
Министр культуры РФ Владимир МединскийМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский: воевать с культурой и исторической памятью недопустимо
Олег Кувшинников
Инаугурация губернатора Вологодской области пройдет 19 сентября
Инаугурацию губернатора Мурманской области планируют провести 27 сентября
Лента
новостей
Здание Центрального Банка РФ
Центробанк интегрирует финансовую грамотность в образование до 2021 года
СК завел уголовное дело из-за массового отравления шаурмой в Уфе
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Анапе полиция выявила четыре подпольных цеха по производству алкоголя
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завершил расследование дела о стрельбе в Приморье
Полиция
В Астраханской области задержали трех осужденных, сбежавших ради дня города
Пуск крылатой ракеты с ядерной силовой установкой Буревестник
Эксперт прокомментировал заявления разведки США об испытании "Буревестника"
Дверь зала судебных заседаний
Омич похитил телефон у скрипача, которого он заставил играть "Мурку"
Порт Владивостока
Япония намерена продвигать экономическое сотрудничество с Дальним Востоком
Американский истребитель F-35B
Польша надеется, что F-35 обойдутся ей дешевле, чем сказали в Пентагоне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:06В Госдуме "нацидею" Украины вернуть Крым назвали глупостью
12:06В Краснодаре локализовали пожар на складе с деревянными поддонами
12:00Молдавия хочет восстановить отношения с Россией в рамках договора о ЗСТ
12:00В ДНР квалифицировали обстрел сотрудников МЧС как теракт
11:59Площадь пожара на складе в Краснодаре выросла до 1,8 тысячи "квадратов"
11:58В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
11:58Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ
11:57Медведев поздравил Спивакова с юбилеем
11:56Турчак призвал единороссов "не почивать на лаврах" после выборов
11:56В Краснодаре загорелся склад с деревянными поддонами
11:54Четверг в Москве может побить рекорд тепла
11:48Экс-президента Зимбабве похоронят в родной деревне на следующей неделе
11:48Зеленский назначил начальников управления СБУ в четырех областях
11:45В ГД одобрили проект о поиске пропавших с помощью данных сотовых операторов
11:43Парламент Ингушетии согласился назначить премьером Константина Сурикова
11:39Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре начал снижаться впервые за 1,5 месяца
11:36Власти ЛНР передают Киеву более 50 заключенных
11:36Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске
11:34Новые российские ракеты "будут драться" за рынок, заявил Рогозин
11:33В Ленобласти на пенсионерок, распиливших качели, пожаловались в полицию
Лента новостейМолния