В СПЧ предложили выслушать сторонников возвращения графы "против всех"

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов предлагает выслушать сторонников возвращения в избирательные бюллетени для голосования графы "против всех", при этом он сам считает оптимальным нынешнее право регионов самим принимать такое решение на муниципальных выборах.

"У нас эта графа была в 90-е и начале нулевых, как электоральный индикатор, компенсирующий на тот момент нехватку в выборе политических сил. По "просьбе" ОБСЕ ее отменили, да и спектр политического выбора стал шире. В так называемых "старых демократиях" такой графы нет. Но выслушать сторонников ее возвращения необходимо", - рассказал в интервью РИА Новости Борисов.

По его словам, этот вопрос можно обсуждать, спорить, приводить аргументы "за" и "против". "Но, на мой взгляд, сегодня существует оптимальный механизм, делегировавший это право субъектам нашей многонациональной страны", - добавил член Совета.

Графа "против всех" была упразднена в 2006 году, чтобы избежать ситуаций, в которых выборы могли быть признаны недействительными. В 2014 году Госдума приняла решение вернуть возможность голосовать против всех кандидатов, но только на муниципальных выборах в РФ.