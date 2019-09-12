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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

10:23 12.09.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на город Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 24 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - восемь, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – девять, Латакия – семь, Алеппо – семь, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано восемь фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – четыре, Алеппо – два, Латакия – два", - говорится в сообщении.
Вид на город Алеппо, Сирия
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*Террористическая организация, запрещенная в России
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