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РИА Новости

В Гданьске на портовых кранах вторые сутки сидят активисты Greenpeace

10:09 12.09.2019
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CC BY 2.0 / Greenpeace Polska / Aktywiści Greenpeace blokują transport węgla do PolskiАктивисты Гринпис блокируют разгрузку угля в порту Гданьска, Польша. 10 сентября 2019
Активисты Гринпис блокируют разгрузку угля в порту Гданьска, Польша. 10 сентября 2019
CC BY 2.0 / Greenpeace Polska / Aktywiści Greenpeace blokują transport węgla do Polski
Активисты Гринпис блокируют разгрузку угля в порту Гданьска, Польша. 10 сентября 2019
ВАРШАВА, 12 сен - РИА Новости. Экологические активисты Greenpeace вторые сутки сидят на портовых кранах в Гданьске, блокируя разгрузку импортного угля, сообщает польское отделение организации.
"Десять активистов провели ночь на кранах в угольном терминале порта Гданьск, куда они поднялись в среду утром", - говорится в сообщении.
Активисты Гринпис блокируют разгрузку угля в порту Гданьска, Польша. 10 сентября 2019
10 сентября, 09:40РИА Новости
В порту Гданьска активисты Greenpeace заблокировали судно с углем
Поясняется, что активисты Greenpeace призывают польское правительство принять план отказа от использования угля к 2030 году.
Несколько дней назад активисты Greenpeace своим судном заблокировали подход к месту разгрузки корабля с углем из Мозамбика, 20 человек были задержаны. Двоим из них, в том числе капитану - гражданину Испании - прокуратура готовится предъявить обвинения.
Уголь является топливом примерно для 80% польских энергетических мощностей.
Особое недовольство Greenpeace вызывает тот факт, что Польша в последнее время наращивает импорт угля.
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GreenpeaceПольшаГданьскВ мире
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