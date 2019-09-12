Член СПЧ призвал законодателей подумать о борьбе с фейками на выборах

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов считает главной особенностью выборов 8 сентября большое количество фейковых новостей о нарушениях, законодателям нужно задуматься о борьбе с такой тенденцией.

В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 заксобраний, прямые выборы депутатов 21 городской думы.

"Главная особенность (выборов) – это волна большая, пенная "фейковых" новостей. В рамках работы (мониторинговой рабочей группы по выборам) МРГ СПЧ мы фиксировали увеличение распространение фейковой информации о нарушениях, направленной на дискредитацию и кандидатов, и выборов в целом", - рассказал в интервью РИА Новости Борисов.

Он считает, что законодателям надо задуматься над этой проблемой.

"Фейков было очень много: только в Москве по результатам мониторинга звонков на горячую линию МРГ СПЧ, информации социальных сетей и блогов, сайтов профильных наблюдательных объединений, сообщений СМИ - с признаками нарушений закона было только 22%", - сказал он.

"Все остальное – сообщения о фактах, имеющих достаточно далекое отношение к нарушениям на выборах: кому-то что-то показалось, кто-то хочет изменить закон или Конституцию, кто-то считает нарушением своих прав предвыборную агитацию в целом", - поделился член Совета.