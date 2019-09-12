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РИА Новости

Член СПЧ призвал законодателей подумать о борьбе с фейками на выборах

10:06 12.09.2019
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© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии проводят процедуру гашения неиспользованных бюллетеней на избирательном участке
Члены избирательной комиссии проводят процедуру гашения неиспользованных бюллетеней на избирательном участке
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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Члены избирательной комиссии проводят процедуру гашения неиспользованных бюллетеней на избирательном участке. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов считает главной особенностью выборов 8 сентября большое количество фейковых новостей о нарушениях, законодателям нужно задуматься о борьбе с такой тенденцией.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 заксобраний, прямые выборы депутатов 21 городской думы.
"Главная особенность (выборов) – это волна большая, пенная "фейковых" новостей. В рамках работы (мониторинговой рабочей группы по выборам) МРГ СПЧ мы фиксировали увеличение распространение фейковой информации о нарушениях, направленной на дискредитацию и кандидатов, и выборов в целом", - рассказал в интервью РИА Новости Борисов.
Он считает, что законодателям надо задуматься над этой проблемой.
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Рождение и смерть одного, но двойного фейка
"Фейков было очень много: только в Москве по результатам мониторинга звонков на горячую линию МРГ СПЧ, информации социальных сетей и блогов, сайтов профильных наблюдательных объединений, сообщений СМИ - с признаками нарушений закона было только 22%", - сказал он.
"Все остальное – сообщения о фактах, имеющих достаточно далекое отношение к нарушениям на выборах: кому-то что-то показалось, кто-то хочет изменить закон или Конституцию, кто-то считает нарушением своих прав предвыборную агитацию в целом", - поделился член Совета.
По мнению Борисова, самый оптимальный путь в борьбе с фейками – это работа самих общественников, по аналогии с работой мобильных групп МРГ СПЧ: проверка сообщений на местах силами многочисленных общественных организаций.
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