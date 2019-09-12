В ДНР заявили о 16 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранения получили три сотрудника МЧС, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 12 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) составило 16 раз... Ранения различной степени тяжести получили три сотрудника МЧС", - сказал представитель ведомства.

По его словам, по территории ДНР было выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 11 населенных пунктов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.