В Хабаровском крае за сутки подтопило более 220 жилых домов

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Свыше 220 жилых домов в четырех населенных пунктах Хабаровского края подтопило в результате паводка за прошедшие сутки, сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным спасателей, в Дальневосточном федеральном округе остаются подтопленными 97 населенных пунктов, 958 жилых домов, 3650 приусадебных участков и 144 участка автомобильных дорог.

"Наиболее сложная обстановка складывается в Хабаровском крае, в котором в течение суток оказались подтоплены четыре населенных пункта, 221 жилой дом и 256 приусадебных участка, а также 2 участка автомобильных дорог. В то же время за сутки освободились от воды 27 приусадебных участка и один участок автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в Хабаровском крае на данный момент подтоплены 57 населенных пунктов, 815 жилых домов и 1651 приусадебный участок. В Еврейской автономной области - 40 населенных пунктов, 143 дома и 1999 приусадебных участков.

При этом в Еврейской АО за сутки освободился от воды один населенный пункт, а также два жилых дома и 22 приусадебных участка. Отмечается, что в семи пунктах временного размещения находится 91 человек, в том числе 28 детей.