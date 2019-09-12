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РИА Новости

В Хабаровском крае за сутки подтопило более 220 жилых домов

09:58 12.09.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Паводок в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Свыше 220 жилых домов в четырех населенных пунктах Хабаровского края подтопило в результате паводка за прошедшие сутки, сообщила пресс-служба МЧС России.
По данным спасателей, в Дальневосточном федеральном округе остаются подтопленными 97 населенных пунктов, 958 жилых домов, 3650 приусадебных участков и 144 участка автомобильных дорог.
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"Наиболее сложная обстановка складывается в Хабаровском крае, в котором в течение суток оказались подтоплены четыре населенных пункта, 221 жилой дом и 256 приусадебных участка, а также 2 участка автомобильных дорог. В то же время за сутки освободились от воды 27 приусадебных участка и один участок автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в Хабаровском крае на данный момент подтоплены 57 населенных пунктов, 815 жилых домов и 1651 приусадебный участок. В Еврейской автономной области - 40 населенных пунктов, 143 дома и 1999 приусадебных участков.
При этом в Еврейской АО за сутки освободился от воды один населенный пункт, а также два жилых дома и 22 приусадебных участка. Отмечается, что в семи пунктах временного размещения находится 91 человек, в том числе 28 детей.
Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае. Уровни реки Амур у населенных пунктов превысили неблагоприятные отметки. Тайфун принес в районы Приморского края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен также в районах Приморья.
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